Жители 82 домов в Липецке рискуют остаться без работающих лифтов к 2025 году

Домам в Липецке грозит отключение подъемников Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Согласно регламенту Таможенного союза, в регионах обязаны поменять все лифты, у которых истек срок использования. В противном случае управляющие компании должны отключить оборудование ради безопасности жильцов. В Липецке 82 многоэтажки рискуют остаться без работающих подъемников к 2025 году.

В 2023-2025 годах областной ФКР обновит 501 лифт в 197 домах, сообщили в пресс-службе мэрии. Ведомство охватит практически все оборудование, требующее замены. Однако в данном случае речь идет только о тех домах, которые находят на общем счете региона.

Проблема возникла с оставшимися 10% многоэтажек, которые формируют фонд капремонта на специальном счете. То есть собственники ведут отдельный от «общего котла» бюджет. В этих 82 домах необходимо поменять 288 подъемника, но средств на счете хватает только у одного МКД.

Специалисты обсудили варианты развития событий Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Жильцы привыкли тратить деньги на другие виды работ. Когда приходит время обновить лифты, ресурсов на дорогие подъемники уже не остается. Власти обсудили с управляющими организациями варианты развития событий.

Из ситуации можно выйти двумя способами. «Спецсчетникам» могут купить лифты по фиксированной цене с рассрочкой оплаты 50% стоимости замены на срок до пяти лет. Либо многоэтажки перейдут в общий счет области.

Специалисты решили до 1 сентября уведомить жильцов о необходимости обновить оборудование. До 1 декабря владельцы должны выбрать один из вариантов.

– В данный момент жители восьми домов уже подали заявки-анкеты для того, чтобы рассчитать конкретные параметры их участия в программе, – отметили в администрации. – Семь заявок одобрены, собственники получили сведения о порядке выполнения работ и нюансах оплаты с рассрочкой платежа.