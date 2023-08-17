Игорь Артамонов: Намолочен еще один миллион тонн зерновых

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Липецкие аграрии намолотили второй миллион тонн зерновых за десять дней. По оперативным данным управления сельского хозяйства, на сегодняшний день под зерновыми и зернобобовыми обмолочено 421 тыс. га. Получено 2 млн 33 тысячи тонн пшеницы, гороха и ячменя. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 48,3 ц/га.

Лидеры по валовому сбору зерновых - земледельцы Добринского, Усманского и Чаплыгинского районов. Лучшие по урожайности – Становлянский и Измалковский районы, собирают больше 52 центнеров с гектара. Свыше 50 центнеров с одного гектара молотят в Чаплыгинском, Липецком и Елецком районах.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют столь высокие результаты, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики».

Под пшеницей обмолочено 270 тысяч га. С них получено 1,4 млн тонн при урожайности 52,2 ц/га. Также убрано 130 тысяч гектаров ячменя. Собрано 568 тысяч тонн. Средняя урожайность ячменя – 43,7 ц/га. Под горохом обмолочено 20 тысяч га, с которых получено свыше 70 тысяч тонн. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать около 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

«Ежегодно липецкие аграрии собирают не менее 3 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – Для внутреннего потребления региону требуется около 1,8 миллионов тонн. Наши аграрии на сегодня два миллиона тонн собрали, так что себя мы уже обеспечили. Но темпов уборки не снижаем, продолжаем обеспечивать продовольственную безопасность страны».