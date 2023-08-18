НЛМК приглашает школьников в проект «Металлургия для любознательных»

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК

С участниками проекта будут заниматься преподаватели ЛГТУ. Школьники получат дополнительные знания по математике, химии, физике и закрепят их на практике в лаборатории материаловедения. Участники проекта смогут побывать на производстве- для них предусмотрена экскурсия на НЛМК.

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК

Ещё одно направление проекта – профориентация. В выборе будущей профессии участникам помогут тренинг «Формула профессии», игра «Комбинаториум: Построй свою карьеру!» и встречи с представителями НЛМК разных специальностей.

На период смены ученики освобождаются от занятий в школе, проживают и учатся в Центре «Стратегия». Финансирует проект НЛМК.

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК

Для выпускников проекта предусмотрены бонусы: дополнительные баллы и стипендия НЛМК при поступлении в партнерские учебные заведения комбината.

Подать заявку на участие в смене можно до 10 сентября:

- тел. (4742) 44-70-99

- по ссылке https://anketolog.ru/s/741438/lQqf9Tys