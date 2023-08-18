В «Липецкэнерго» торжественно закрыли девятый трудовой сезон студотрядов

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» состоялось торжественное закрытие девятого сезона студенческих отрядов. На мероприятии студентам вручены Дипломы и памятные подарки за ответственное выполнение своих трудовых обязанностей и творческий подход. Кураторы от образовательных учреждений, среди которых Липецкий государственный технический университет, Липецкий металлургический и Липецкий машиностроительный колледжи, отмечены Благодарностями за содействие в организации студенческих энергетических отрядов 2023 года.

Сезоны студенческих отрядов организуются в филиале ежегодно в рамках межведомственного взаимодействия ПАО «Россети Центр» с высшими и средними профессиональными образовательными организациями.

Целью их проведения являются обеспечение практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, профессиональная ориентация на работу в электросетевом комплексе и трудовое воспитание молодежи.

Студотрядовцы в ходе трудового сезона участвовали в ремонтных работах кабельных линий, плановых осмотрах трансформаторных подстанций, обходах линий электропередачи и снятии показаний приборов учета электроэнергии. Кроме производственной деятельности студенты принимали активное участие в социальной жизни «Липецкэнерго».

С окончанием трудового сезона студентов поздравил директор «Липецкэнерго», Виталий Мордыкин: «Надеюсь, что трудовая практика в «Липецкэнерго» останется для вас хорошим воспоминанием на долгие годы, и все вы пойдете по пути развития именно в этом направлении. Ведь энергетика одна из важнейших отраслей, поскольку все остальные целиком и полностью зависят от нее. Не будет энергетики – не будет будущего. Выбирайте светлое будущее», - напутствовал он.