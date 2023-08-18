Студотрядовцы «Липецкэнерго» познакомили дошколят с правилами электробезопасности

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Участники студенческого отряда филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели урок электробезопасности в одном из детских садов Липецка. Будущие энергетики рассказали детям об опасности электрического тока и основных правилах электробезопасности дома и на улице.

Ребята рассказали, что безопасного электричества не бывает, но с ним можно подружиться, если знать правила электробезопасности. Дома не пользоваться неисправными электроприборами, а на улице не играть вблизи энергообъектов, не забираться на опоры, не ловить рыбу под линиями электропередачи и не запускать воздушного змея, а в случае обнаруженного оборванного провода ни в коем случае не подходить к нему близко. Во всех ситуациях немедленно звать взрослых. И обращайте внимание на предупреждающие знаки – они сигналят об опасности!

Профилактика детского электротравматизма – одно из ключевых направлений работы филиала «Липецкэнерго». Уроки электротравматизма позволяют познакомить детей разного возраста с правилами электробезопасности и еще раз напомнить об опасности электрического тока.

«Правила безопасности нужно знать с малых лет. Очень важно, чтобы ребенок сам понимал, где можно играть, а где нельзя, к каким объектам нельзя приближаться ни при каких обстоятельствах. Главная цель подобных занятий – научить детей безопасному поведению, а значит сберечь их жизнь и здоровье, – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.