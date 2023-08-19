В Грязях открыли мост через реку Матыра после года капитального ремонта

В Грязях открыли мост через реку Матыра после года капремонта Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В субботу 19 августа в Грязях Липецкой области открыли мост через реку Матыру. Около года на переправе трудились рабочие. Проезд был, но только по одной полосе - на время реконструкции ввели реверсивное движение. Теперь же путь для водителей свободен. По традиции, первыми по обновленному участку проехали дорожная техника и грузовые машины.

В Грязях открыли мост через реку Матыра после года капремонта Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, у моста частично переделали опоры, четыре пролета длиной 15 и 33 метра соединили металлическими балками. Подрядчик укрепил конусы, обустроил подходы к сооружению и сделал новые лестницы. Переправу оборудовали системой водосбора с фильтрацией. Это означает, что вода с проезжей части не будет загрязнять реку.

Гарантия на несущие конструкции - 8 лет. Срок службы - не менее 50 лет. Кстати, грязинскую переправу построили в 1984 году. За 39 это первый капитальный ремонт сооружения.

Напомним, что с 20 августа автобусы №141 «Липецк – Плеханово» и №236 «Грязи – Бутырки – Липецк» поедут по привычным маршрутам.