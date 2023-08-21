«Шаманы и сырое мясо»: полярник из Липецка рассказал, как участвовал в экспедициях по Северу

Автор фото - Андрей Иголкин Фото: публикации Герой

Природа России удивляет разнообразием. Особенно таинственным и неизведанным до сих пор кажется Север. Многие экстремалы отправляются за романтикой, мечтая насладиться звездным небом и северным сиянием. Путешественников привлекает полярная ночь, традиции коренного населения и даже лютые морозы.

Однако существует совершенно иной подход – научный. Тяга к развитию, освоение территорий и прикладные исследования приводят специалистов разных областей в Арктику. Житель Липецка Андрей Иголкин оказался в числе тех, кого интересует именно практика.

КАК ДЕПУТАТ СТАЛ ПОЛЯРНИКОМ

Исследователь возглавляет высокоширотные арктические экспедиции по проектам научного сообщества страны, а также по собственной инициативе. А на днях он поделился с lipetsk.kp.ru подробностями этой специфической работы.

Мысль о поездках на Север не обрушилась, как снег на голову. Мужчина является депутатом Липецкого горсовета. Поэтому погружается в жизнь и муниципалитета, и региона, и страны. Так, общественная деятельность привела народного избранника к экологическому партийному проекту «Чистая страна». Именно федеральная программа и масштаб заставили задуматься о личном участии в экспедициях.

Кроме того, подтолкнула предпринимательская деятельность. Липчанин создал несколько IT-компаний, которые занимаются безопасностью и цифровизацией хозяйственной деятельности в ряде регионов России. Свой опыт и наработки он хотел бы перенести и на Арктическую зону страны.

– Вот так и возникло намерение осваивать Север, – отмечает полярник. – Потому что там есть над чем работать, там есть где развернуться для максимальной пользы жителям этих суровых краёв. Мы, действительно, не искали легких путей. На более трудные направления немногие решаются заходить, что значит – меньше соперничающих групп и больше перспектив.

Исследователю довелось побывать в Красноярском крае, Мурманске, Норильске. Без внимания не остались село Хатанга, поселок Носок, Дудинка и даже «край земли» – Териберка. Кстати, в планах предстоящих экспедиций стоят поездки на Кольский полуостров, Сахалин, Камчатку и Байкал.

Автор фото - Андрей Иголкин Фото: публикации Герой

«СТАРАЮСЬ ПОЛУЧИТЬ ОТ СЕБЯ МАКСИМАЛЬНОЕ КПД»

Полярник ценит именно формат экспедиций. Руководитель придерживается четких целей, структуры и ставит перед собой конкретные задачи.

– Такой формат позволяет последовательно подходить к вопросам и решать прикладные проблемы, – рассуждает липчанин. – А не просто смотреть на белых медведей и удивляться, как живут люди. Конечно, созерцать красоту никто не мешает. Однако погрузиться в прекрасное можно и параллельно работе, не отвлекаясь от основных задач. Лично мне нужно получить максимальное КПД от себя и своей команды.

К научной программе Андрей присоединился еще до пандемии коронавируса. К сожалению, тогда поездку пришлось отложить. В 2022-2023 годах решил возглавить один из штабов. Этой весной ученые ездили на Таймыр и Восточный Ямал.

– Мы исследовали возможности связи в Арктике, – сообщил собеседник. – Местные народы ведут традиционный способ хозяйства. Это кочевники-оленеводы. Вопрос связи здесь стоит очень остро.

Помимо испытания спутниковой сети, участники команды собирали информацию о редких языках. Также социологи брали интервью у коренного населения для этнологической экспертизы. Подобные исследования помогают расширить законодательную базу.

Специалисты подсчитывают количество населения. Выясняют, сколько зверей обитают на отдельных территориях. Полученные данные позволяют создать методологию определения ущерба для этноса и хозяйств. Ее можно применять, если на промышленном предприятии случается катастрофа.

Автор фото - Андрей Иголкин Фото: публикации Герой

ЛОГИСТИКА СЕВЕРА

Передвигаться по Арктике довольно сложно. От портов или аэропортов крупных населенных пунктов до дальних точек исследования приходится добираться на вездеходах (болотоходах), на снегоходах, оленьих или собачьих упряжках по зимникам.

В условный летний период передвигаются на аэросанях и суднах на воздушной подушке. Логистика здесь – крайне суровая и непривычная, особенно для обывателя из средней полосы России.

– Вообще на логистику по северным путям приходится тратить много денег, – рассказывает гость. – Чтобы доставить груз в поселок, нужно отправить ледокол с караваном судов. Они выгружают уголь, дизель, продукты, а затем уходят ровно на год.

Кроме того, доставленные товары нужно еще как-то развезти по остальным населенным пунктам. Специалисты переваливают груз на вертолеты, вездеходы, сани и оленьи упряжки. Каждое перемещение стоит больших средств.

– Техника съедает много топлива, – объясняет Андрей Иголкин. – Сама она тоже дорогостоящая, потому что запас живучести и проходимость должны быть высокими. Например, машины с большими колесами позволяют держаться на плаву, если транспорт провалился под лед.

ОБ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Вездеходы всегда необходимо «задваивать», чтобы кто-то мог подстраховать в пути. Также о передвижениях нужно сообщать спасателям.

– Они должны знать маршрут и время, когда ты вернешься обратно, – отмечает липчанин. – Опять-таки сети почти нигде нет. Если команда не прибыла вовремя, спасатели оправятся на поиски.

Категорически нельзя ходить одному. Всегда существует риск потеряться или встретиться зверей. К счастью, группа Иголкина не сталкивалась с дикими животными.

– Если бы нам пришлось ночевать не на базе, то вероятно, кто-то бы нас посетил, – делится Андрей. – Самые опасные – это волки и росомахи. При этом сами местные стараются ходить с оружием. Но, как правило, зверя к человеку приводит только крайний голод и сильные морозы.

Подготовка к экспедиции заняла три месяца. Полярники прошли специальный инструктаж и закупились снаряжением. Сама одежда обошлась недешево. Теплые куртки в комплекте со штанами стоили до 80 тысяч каждая, шапки – около восьми, обувь – в районе 20 тысяч. И это далеко не весь список трат. Любое перемещение, любая «перевалка» – это траты.

Автор фото - Андрей Иголкин Фото: публикации Герой

«ШАМАНЫ – ОЧЕНЬ НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ»

По словам путешественника, коренное население сохраняет собственные традиции и мышление. Однако в последнее время происходит интеграция – культура впитывает «всеобщее российское».

– Кстати, раньше между представителями коренных малых народов Севера. Например, ненцами, эвенками, хантами, долганцами и другими группами происходило много конфликтов, была явная борьба за скудные ресурсы и земли, – поведал липчанин. – Они хорошо отличают друг друга по одежде, говору и остальным признаками. Только несколько веков назад, народы стали менее воинственно относиться и друг другу, и к новому могущественному «соседу».

Во время научной работы полярники участвовали в местных обрядах. Исследователям сыграли на музыкальных инструментах – бубне и варгане.

– Благовониями окуривали помещения, – вспоминает Андрей. – Показывали, как отгоняют злых духов. Проводились обряды на здоровье и изобилие. Во время всего процесса строго следят за освещением, звуками, каждый раз берут новую смесь благовоний.

Удалось узнать и о настоящих шаманах. Как отметил липчанин, служители культа – это самые несчастные люди. «Колдуны» совершенно не общаются с людьми. Взаимодействие с внешним миром происходит только через посредника.

– Они живут отдельно, – рассказывает очевидец. – У шамана-мужчины посредником обычно становится жена. Считается, что шаман берет на себя плохую энергетику и носит с собой чужие страдания и все зло, с которым приходят к нему люди. Все вещи колдуна должны быть неприкосновенны.

КАКОВА НА ВКУС ПОЛЯРНАЯ ДИЧЬ

Пища тоже заслуживает отдельного внимания. Первым делом местные предложили попробовать сырое мясо оленя. Исследователь решил не рисковать. Однако чтобы не обижать хозяев, взял маленький кусочек.

– Попробовать надо, конечно, – советует липчанин. – Но все же наш организм к такому не подготовлен. Лучше не увлекаться или не проглатывать. А так в основном они готовят еду из оленя и рыбы. На прямом огне или над огнем в большом чугунном котле. По вкусу немного напоминает говядину или телятину.

Олени на Севере, действительно, кормильцы. Местные употребляют в пищу и для бытовых нужд 29 частей тела животного, даже спил и копыта.

– Используют все максимально, – отмечает исследователь. – Потому что больше вариантов нет. Вокруг ледяная степь, а нужно изготовить оружие, развести костер, приготовить мазь для ран и так далее.

КРАСОТА В ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО

И все же сложная полярная работа не мешает бизнесмену наслаждаться прекрасным. Даже если преследуешь практические цели, невозможно не обратить внимание на окружающий мир.

– Красота в глазах смотрящего, – поделился мужчина. – Если настроен на красоту, то и в былинке травы увидишь очарование. Как минимум, ты понимаешь, что вокруг тебя находится другой мир. И люди там живут в другой логике осмысления происходящего. Отсюда и ты сам начинаешь смотреть на многое иначе... В любом случае, такие поездки, такие события реально наполняют тебя не только новой информацией, но и новыми смыслами, ощущениями, с которыми ты уже не станешь прежним.