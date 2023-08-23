Фонд «Милосердие» теперь и в «Одноклассниках»!

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Фонд «Милосердие» открыл свою официальную страницу в социальной сети «Одноклассники». Теперь новости о благотворительных акциях фонда могут оперативно узнавать, в том числе, и подписчики этого популярного ресурса.

Кроме «Одноклассников» фонд представлен в медиапространстве официальным сайтом, сайтом грантовой программы «Стальное дерево», страницами в ВКонтакте, Телеграм и ТикТок. За последние два года аудитория подписчиков информационных ресурсов «Милосердия» выросла более, чем в три раза.

«Мы хотим сделать новую площадку максимально полезной для наших благополучателей и партнеров, - отметил руководитель PR-направления фонда «Милосердие» Сергей Разбирин, - Аудитория «Одноклассников» сможет из первых рук узнавать самые свежие новости о программах и акциях, волонтерских проектах и других социальных инициативах. А это значит, что помощь быстрее дойдет до тех, кто в ней реально нуждается».

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской, Калужской областей и Алтайского края. Включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России.