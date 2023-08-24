Фонд «Милосердие» создал творческое пространство для юных фотохудожников

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосерие»

В Липецкой области продолжается волонтерский проект, который поможет создать первую в Ельце творческую лабораторию для юных фотохудожников. Объединение открывается при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» на базе лицея №5.

На средства гранта программы «Стальное дерево» автор проекта учитель Дмитрий Бурдаков закупил комплект профессионального фотооборудования. Уже сформирована постоянная группа юных фотографов, среди которых есть и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для них Дмитрий организовал обучение основам жанровой фотографии.

Участники проекта регулярно проводят фотосессии и фототуры на городских мероприятиях, в ходе которых совершенствуют свои навыки и реализуют творческие идеи. Юные фотографы участвуют в различных мастер-классах, где могут экспериментировать, обсуждать технические аспекты и делиться новыми работами.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосерие»

«Наш медиацентр – пока что единственная в Ельце креативная площадка для юных фотохудожников, - комментирует Дмитрий Бурдаков, - Это помогает вдохновлять школьников на творческое самовыражение через фотоискусство. Осенью в одном из городских парков мы планируем организовать фотовыставку самых интересных работ нашего объединения».

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. 35 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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