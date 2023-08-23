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Экономика23 августа 2023 9:00

В «Липецкэнерго» прошли соревнования по пляжному волейболу

За звание сильнейших боролись 11 команд
Источник:kp.ru
Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» состоялись традиционные открытые соревнования по пляжному волейболу. За звание сильнейших боролись 11 команд, представлявших районы электрических сетей и исполнительный аппарат. По итогам турнира победителем стала команда Лебедянского района электрических сетей в составе заместителя начальника района электрических сетей по реализации услуг Александра Фатеева и электромонтера ОВБ Михаила Михайлова.

Лебедянские волейболисты быстро захватили преимущество, и не отпускали его до конца игры. В финальном матче лебедянцы сразились с долгоруковскими энергетиками. В упорной борьбе волейболисты Долгоруковского РЭС завоевали серебряные медали турнира. Замкнула тройку призеров команда Тербунского РЭС, вырвавшая победу в матче за бронзу у елецких энергетиков. Победители турнира отмечены памятными медалями и дипломами.

Эмоциональная игра и активная поддержка болельщиков превратили облачный и дождливый день в ясный и жаркий субботний выходной, зарядив собравшихся положительными эмоциями.

Награждая победителей, руководители «Липецкэнерго» поблагодарили всех участников турнира за проявленную волю к победе и красивую игру, а также отметили объединяющий фактор спортивного мероприятия.

«Спортивные соревнования – неотъемлемый элемент корпоративной жизни филиала. Подобные мероприятия способствуют сплочению коллектива и приобщению к здоровому образу жизни. Благодарим всех участников за спортивный праздник – без вас он бы не состоялся! Гордимся вами!», - подчеркнул директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС