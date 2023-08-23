Статистика июля: на покупку новых авто в РФ потрачена рекордная сумма

По объемам продаж лидируют «китайцы», за которыми – на втором месте - располагаются российские марки.

«Открытие Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам июля нынешнего года. Согласно результатам исследования, во второй месяц лета жители страны потратили на покупку новых машин 272,6 миллиарда рублей - рекордный показатель, начиная с июля 2021-го. Он на 16,7% больше результата июня года текущего и в 3,1 раза превышает уровень июля 2022-го.

Всего же в середине лета было продано 95,7 тысячи новых легковых автомобилей — на 16,1% больше, чем в июне, и в 2,7 раза больше, чем в июле 2022 года.

Доля машин премиум-класса выросла. На их покупку ушла седьмая часть всех денег, потраченных россиянами: было реализовано 3,5 тысячи авто на 40,7 миллиарда рублей. Это составляет 14,9% от всех затрат (годом ранее было 13,2%). В свою очередь, доля машин массового сегмента сократилась — с 86,8% до 85,1%.

Продолжают наращивать свою долю в структуре финансовой емкости рынка китайские бренды: во второй месяц лета их было реализовано на более чем 150 миллиардов рублей. В результате на долю авто из Поднебесной пришлось 55,1% от общей суммы, что является рекордным показателем. Заметим, что год назад это было чуть менее 30%.

- Восстановление российского авторынка вкупе с продолжающимся ростом цен на машины обеспечило рекордный показатель потраченных средств на их покупку. До этого больше денег тратилось лишь в июне 2021 года – порядка 290 миллиардов, — отмечает руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая.

- Помимо постепенного восстановления авторынка, июльский результат был обеспечен и за счет нового утилизационного сбора, который вступил в силу 1 августа и подстегнул рост цен. Иными словами, часть покупателей решила приобрести автомобили раньше, потому что в августе они стали еще дороже, — объясняет исполнительный директор агентства Сергей Удалов.