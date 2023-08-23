Энергетики «Россети Центр» обеспечили электроснабжение нового мемориального комплекса «Курская битва»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Сегодня, 23 августа – в день 80-летия победы в Курской битве, в поселке Поныри состоится торжественное открытие нового мемориального комплекса, посвященного этому великому событию.

Филиал «Россети Центр» – «Курскэнерго» выполнил технологическое присоединение к электросетям основного монумента и других объектов на территории комплекса: энергетики провели работы по строительству кабельной линии 10 кВ протяженностью 900 м и трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА. Фасады питающего центра оформлены изображениями с фрагментами сражений Великой Отечественной войны. «Победа на Курской дуге летом 1943 года переломила ход боевых действий Великой Отечественной войны, позволила начать стратегическое наступление советских войск и приблизила разгром армии немецко-фашистских захватчиков. Сотни тысяч воинов пали смертью храбрых в этом великом сражении, найдя последнее пристанище на курской земле. Подвиг участников Курской битвы стал символом великого мужества, отваги, стойкости и крепости духа. Память о них будет вечно жить в наших сердцах», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.