Дефицит бюджета Липецка превысит миллиард рублей в 2023 году

Расходы в бюджете Липецка вырастут до 21,7 миллиарда рублей Фото: Липецкий городской совет депутатов

Депутаты городского совета обсудили изменения в бюджете Липецка на 2023 год. Доходы и расходы казны вырастут на 640 миллионов рублей – за счет безвозмездных начислений и вышестоящих бюджетов.

Так, «прибыль» поднимется до 20,4 миллиарда рублей. Траты вырастут до 21,7 миллиарда. Дефицит составит 1,3 миллиарда, сообщили в пресс-службе горсовета.

140 миллионов пойдут на строительство детсадов на Университетском и в районе улицы Музыки-Трунова. За 76 миллионов наладят системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на Музыки-Трунова.

58,7 миллиона потратят на укладку асфальта возле школ, детсадов, вузов и ссузов. На физкультурно-оздоровительный комплекс в Сселках выделили 50 миллионов. За 40 миллионов закупят оборудование для учреждений образования.

Чтобы провести финал международных инклюзивных игр, потребуется 35,5 миллиона. Также отремонтируют спортивную школу №6 за 25 миллионов. Водопровод в Желтых Песках обойдется в 20 млн и перевозка пассажиров на садоводческих автобусах – 11. Кроме того, деньги потратят на ремонт мостов, дорог, снос расселенных аварийных домов и озеленение территорий.