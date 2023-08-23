Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к ухудшению погоды

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

По прогнозу Гидрометцентра 23 августа в Липецкой области ожидаются неблагоприятные погодные явления: гроза и ветер с порывами до 17 м/с.

В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 133 бригад, 386 специалистов и 213 единиц спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 39 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для населения работает бесплатный круглосуточный телефон единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, на который можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Об инциденте необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.