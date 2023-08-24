Родители детей с инвалидностью смогут копить выходные с сентября в Липецкой области

Схема предоставления оплачиваемых выходных по уходу за ребенком с ОВЗ изменится с сентября Фото: Архив "КП"

С 1 сентября в Липецкой области изменят схему, по которой выдают дополнительные оплачиваемые дни по уходу за ребенком с инвалидностью. Теперь родители смогут копить неиспользованные выходные, чтобы уйти в разовый отпуск до 24 дней.

Сначала нужно договориться о датах с работодателем, а затем подать заявление в отдел кадров. Семейная пара также может разделить отгулы между собой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Липчанам предоставят еще один вариант использования накопленных дней. В первые полгода родители могут взять по четыре выходных, а за оставшиеся шесть месяцев начать «собирать» отгулы. И потом уйти в 24-дневный отпуск для реабилитации ребенка. При этом перенести на следующий год неиспользованные выходные не получится.

– В настоящее время одному из работающих родителей, который воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет, ежемесячно положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня, – отметили в пресс-службе областного отделения СФР. – В этом году региональным отделением Соцфонда оплачено 6,5 тысячи дополнительных выходных дней на общую сумму свыше 23 млн рублей.