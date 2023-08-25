Фонд «Милосердие» помогает в реабилитации после инсульта

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и грантовой программы «Стальное дерево» завершился первый этап волонтерского проекта «Ступени здоровья». Он помогает проходить комплексную реабилитацию на дому перенесшим инсульт жителям города.

Первыми участниками проекта стали 12 жителей Липецка, которые недавно перенесли нарушение мозгового кровообращения. Социально-оздоровительную помощь на дому им помогли специалисты «Школы родственного ухода», которая работает на базе Единого координационного центра социальной защиты населения региона.

Два месяца участники проекта вновь учились двигаться, писать, говорить, держать ложку. Физиотерапия, лечебная физкультура, занятия на нейротренажерах с психологом, консультации по уходу за лежачими больными – полный спектр социально-оздоровительной помощи пациенты смогли получить на дому абсолютно бесплатно.

«Небольшими, но уверенными шагами участники нашего проекта возвращают утраченные организмом функции, - комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Скоро к занятиям со специалистами приступит второй поток, а потом и третий, завершающий».

Исходя из назначений врача, в течение этого времени специалисты проводят занятия по восстановлению утраченных функций и физиотерапевтические процедуры. Представители «Школы родственного ухода» также окажут психологическую помощь, а родственников научат правильным приемам ухода за близким человеком.

Желающие присоединиться к проекту «Ступени к здоровью» могут обратиться по телефону 8 (4742) 55-70-01 (доб.849).

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер НЛМК, основан в 1999 году. Работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской, Калужской областей и Алтайского края. Включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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