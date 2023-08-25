«Липецкэнерго» обеспечило электроэнергией новый Ледовый дворец в Липецком районе

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» присоединили к сети значимый для развития спорта в регионе спортивный объект – Ледовый дворец.

Для электроснабжения ледовой арены в с. Хрущевка Липецкого района энергетики филиала построили 0,95 км распределительных линий электропередачи классом напряжения 10 и 0,4 кВ, трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии и устройства автоматического ввода резерва. Объем предоставленной объекту мощности составил 0,44 МВт.

Центрами питания для спортивного учреждения станут резервирующие друг друга подстанции 35/10 кВ. При необходимости напряжение можно будет автоматически подать по другой линии.

Ледовый дворец – первый крупный спортивный объект в данном муниципалитете. Объект построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и стал шестой ареной в регионе – другие пять функционируют в Липецке, Ельце, Задонском и Усманском районах.

Главным центром комплекса станет ледовое поле размером 60 на 30 метров, что является стандартом для Международной Федерации хоккея на льду. Здесь будут проходить учебно-тренировочные занятия, соревнования профессиональных спортсменов, а также сеансы свободного массового катания для всех желающих.

«Липецкэнерго» активно содействует реализации федеральных проектов. Подобным объектам мы стараемся предоставить электроэнергию в оперативные сроки уже на этапе строительства. Выполненные работы по техприсоединению ледовой арены стали очередным вкладом энергетиков в развитие спорта и повышение качества жизни в Липецкой области», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.