В Старом Осколе состоялся первый межрегиональный турнир «Россети Центр» по мини-футболу

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

25 августа в Старом Осколе состоялся первый межрегиональный товарищеский турнир по мини-футболу среди команд филиалов ПАО «Россети Центр», посвященный 80-й годовщине победы в Курской битве.

Участие в состязаниях приняли команды филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго» и хозяева турнира – «Белгородэнерго». По поручению генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского на открытии игроков поприветствовали заместитель генерального директора – директор филиала «Белгородэнерго» Антон Герасимов и председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Россети Центр» Олег Макаров.

Соревнования проходили по круговой системе. В результате упорной борьбы бронзу завоевала сборная «Воронежэнерго». Серебро – у «Брянскэнерго». Победителем турнира стала команда «Курскэнерго».

В личном зачете лучшим игроком соревнований признан рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий «Курскэнерго» Никита Провоторов, лучшим бомбардиром – мастер бригады по эксплуатации распредсети «Курскэнерго» Артем Анпилогов, а лучшим вратарем – старший диспетчер участка оперативно-технологического управления основной сетью «Брянскэнерго» Михаил Воронов.

«Поздравляю победителей и всех участников первого межрегионального товарищеского турнира по мини-футболу! Поддержка спортивных инициатив и талантливых спортсменов является одной из приоритетных задач социальной политики компании. Командная работа, высокое мастерство и воля к победе важны не только в спорте – это неотъемлемые составляющие нашей непростой профессии», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.