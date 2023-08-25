Где ловить бесплатный Wi-Fi «Ростелекома» в парках Липецка, расскажет карта

Фото предоставлено «Ростелеком»

Провайдер организовал 19 зон беспроводного доступа в Сеть со скоростью до 100 Мбит/с в столице региона по заказу крупнейшего предприятия области. Высокоскоростной интернет появился в Нижнем и Верхнем парках, Быхановом саду и на Набережной.

«Беспроводной интернет в отелях, клиниках, спорткомплексах, магазинах — неотъемлемая часть современного клиентского сервиса. В Липецке же социальная инициатива крупнейшего предприятия региона помогла получить бесплатный доступ в Сеть посетителям городских пространств. Теперь в наших парках можно не только стать ближе к природе, а еще и работать, смотреть фильмы, читать новостные ленты, общаться в соцсетях, играть в онлайн-игры и многое другое. Уверяю, скорости хватит! При этом мы гарантируем безопасность всем передаваемым данным», - отметил Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

На стартовой странице можно узнать новости о работе и социальных проектах предприятия, которое выступило инициатором проекта. Cети «Ростелекома» изолированы от сетей других операторов связи. Именно это обеспечивает кибербезопасность. Для авторизации нужно указать номер телефона, и система в течение нескольких секунд пришлет на него SMS с паролем для входа.

С 2020 года «Ростелеком» проложил в общественных пространствах Липецка более 100 километров оптоволоконного кабеля. Это позволило организовать на их территориях видеонаблюдение, подключить к интернету торговые павильоны. Кроме того, на базе созданной телеком-инфраструктуры работает цифровое оборудование, необходимое для проведения различных мероприятий, в том числе крупнейших городских фестивалей.

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