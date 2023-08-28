Липецкий избирком опубликовал данные о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму

Кандидаты в депутаты Госдумы поделились данными о доходах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Избирательная комиссия Липецкой области опубликовала информацию о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Напомним, дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу №114 пройдут с 8 по 10 сентября. Претендентами стали пять депутатов.

От «Единой России» выдвинулся Дмитрия Аверова. Общая сумма доходов председателя облсовета превысила 25 миллионов 677 тысяч рублей. На счетах в банках хранится 4 миллиона 578 тысяч. Из недвижимого имущества в декларации указали квартиру в Москве на 95,8 квадратных метров и место для машины на 15,4 квадрата – тоже в столице.

ЛДПР представляет Анатолий Емельянов. Липчанин заработал 1 миллион 687 тысяч. На счетах лежат 2 490 рублей. Квартир, машин, домов, ценных бумаг и прочей недвижимости нет.

Кандидат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова к моменту подачи декларации получила 1 миллион 956 тысяч. Женщина владеет в регионе половиной квартиры площадью в 61,2 квадрата. Также имеет права на легковую машину «Рено» 2012 года выпуска и парковочное место в 19,7 квадратов. В банках находится 40 тысяч 328 рублей.

Олег Токарев от «Коммунистов России» заработал 1 миллион 550 тысяч. Банковские счета хранят 1 миллион 517 тысяч. Мужчина указал в декларации три квартиры в Липецкой области. Первая – на 38,8 квадратов, вторая – 80,9 и последняя – 82,6. Кроме того, Олегу Токареву принадлежат два нежилых помещения – на 3,4 и 3,8 квадратов. Есть облигации банка на миллион рублей и инвестиционные паи управляющей компании на 720 тысяч.

КПРФ выдвинули кандидатуру Сергея Токарева. Общая сумма доходов составила 1 миллион 552 тысячи. Народный избранник является совладельцем земельного участка общей площадью в 856 квадратных метров, из которых 9/40 принадлежат ему, и дома площадью в 95,4 квадрата. Депутат владеет автомобилем «Лада Гранта» 2018 года выпуска. На счетах в банках – 1 901 рублей.