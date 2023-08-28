Игорь Артамонов: Внимательно слежу за этим проектом

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В Лебедяни идет полным ходом строительство новой школы. Пару месяцев назад здесь был только фундамент, сейчас уже готовы стены первого этажа. Всего будет три корпуса.

– Внимательно слежу за этим проектом. Построить новую школу в городе просили жители – надеюсь, будущий результат им понравится. Учебное заведение очень большое – здесь смогут учиться 1224 ребёнка. После открытия новой школы Лебедянь распрощается со второй сменой, – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

После завершения строительства школы планируется обновить дорожно-транспортную сеть и запустить новый автобусный маршрут.

– Сюда перейдут учиться дети из других учебных заведений – смогут без проблем добираться до этой замечательной школы. А она будет именно такой – мы приложим для этого максимум усилий, – добавил Игорь Артамонов.