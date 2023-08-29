В «Липецкэнерго» определили лучших рыболовов

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В минувшие выходные в филиале ПАО «Рсссети Центр» – «Липецкэнерго» состоялись открытые соревнования по рыбной ловле. Организатором мероприятия выступил профком предприятия. В турнире, состоявшемся на пруду д. Николаевка Добровского района, приняли участие 16 команд в составе 48 участников, а также болельщики, которые, несмотря на летний зной, активно их поддерживали.

В упорной борьбе первое место завоевала команда ЦУС «Липецкэнерго» в составе опытных рыболовов –Александра Ярцева, Сергея Безрукавникова и Никиты Синицына. Общий вес их улова составил 8 кг 450 гр.

Второе место у команды ЛГЭС, отставшей от победителей всего на 15 грамм, а третье место «выловили» ельчане, которые являлись победителями соревнований по рыбной ловле на протяжении последних нескольких лет. Самую большую рыбу – карпа весом в 1,5 кг, выловил Николай Сашнин (ЛГЭС).

Завершились соревнования традиционно – вкуснейшей ухой и байками рыбаков, которые как известно самые лучшие и честные рассказчики, если не считать охотников. Победители были отмечены дипломами, кубками и ценными призами.

Участники соревнований выразили благодарность профсоюзной организации и руководству «Липецкэнерго», а также оргкомитету за спортивное корпоративное мероприятие.

«Рыбалка не просто увлечение, но и спорт, и азарт, и удовольствие. Такой активный совместный отдых способствует не только укреплению здоровья каждого участника, но и командного духа в коллективе», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.