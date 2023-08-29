Светлана Ермакова: «Уровень кредитования в регионе растет»

Светлана Ермакова отмечает, что жители и предприниматели региона стали активнее брать кредиты.

По данным банка «Открытие», в регионе за первые 6 месяцев года объем ипотечных кредитов в 3 раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года – в 2023 году зафиксирована сумма более чем в 78 миллионов рублей.

Продолжается и развитие сотрудничества кредитных организаций с представителями строительного рынка области. В частности, за первое полугодие банком аккредитовано 3 застройщика. Такая аккредитация объекта означает, что проведена тщательная проверка и оценка проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

К слову, у жителей региона в нынешнем году значительно повысился спрос и на потребительские кредиты – по состоянию на 1 июля 2023 года объем средств превысил 241 миллион рублей. Чаще всего кредиты берут на личные цели, рефинансирование кредитов других банков и приобретение имущества. Кроме того, все активнее наши земляки становятся обладателями кредитных карт, в том числе виртуальных.

В целом, отмечает управляющий банка в Липецке Светлана Ермакова, кредитный портфель достиг 6,6 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 5%. И поясняет, что драйверами роста выступили ипотека, кредиты наличными и для предпринимателей. Касательно последнего – представители бизнес-сообщества региона получили 1,1 миллиарда рублей. Примечательно, что в основном средства используются бизнесом для текущей деятельности, а также реализации инвестиционных проектов. А более половины заемщиков - примерно 55% - это представители реального сектора экономики, в частности, производственные предприятия. По статистике, средняя сумма чека по субъектам малого и среднего бизнеса составила 60 миллионов рублей, а общий объем средств за полугодие - 2,2 миллиарда.