Tele2 предлагает липчанам убедиться в качестве связи

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Если клиента не устроит качество, Tele2 вернет деньги.

До 24 сентября 2023 года липчане могут подключиться к Tele2 с тарифом «Мой онлайн+» и протестировать высокоскоростной интернет и голосовые услуги оператора. Если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество связи, компания вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Подробности акции доступны на сайте проекта.

За 600 рублей в месяц тариф «Мой онлайн+» включает: 30 ГБ мобильного интернета с бесплатным трафиком в популярных соцсетях и мессенджерах, 600 минут для звонков на мобильные номера других операторов и безлимитное общение с клиентами Tele2 по всей России. Также при своевременном внесении платы за тариф абоненты будут получать двойной пакет интернета каждые три месяца.

В тариф также включена опция Wink. Optimum+, которая открывает доступ к десяткам тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, видео от популярных блогеров и более чем сотне телеканалов. Смотреть контент можно под одним аккаунтом на пяти устройствах одновременно.

Tele2 дарит еще один приятный бонус, замораживая стоимость тарифного плана: при подключении или переходе на тариф «Мой онлайн+» абонентская плата за него не изменится до конца 2024 года.

Кроме того, пользователям доступен бессрочный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов, сервис «SOS-пакет», защита от нежелательных подписок и возможность менять накопленные минуты на фильмы от Wink и подписку «Wink Премиум», безлимитный трафик на интернет-сервисы и скидки на смартфоны.

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