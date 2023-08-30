В Липецкой области открыли новое общественное пространство

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В селе Крутогорье Липецкой области открыли новое благоустроенное общественное пространство – место отдыха «Паром». Проект местной жительницы Веры Щегольковой поддержал благотворительный фонд «Милосердие».

В этом году социальная инициатива стала победителем конкурсного отбора и получила грант программы «Стальное дерево». Средства от фонда помогли очистить более 10 тыс. кв. метров береговой зоны реки Воронеж и 200 метров русла реки Белый Колодезь. При очистке пространства вывезли более ста кубометров бытового мусора, валежника и сгнивших деревьев.

После этого на территории высадили около 60 новых кустарников и деревьев, оборудовали цветники. Прибрежную зону волонтеры подсыпали песком, установили беседки, скамейки, детские горки и спортивные тренажеры.

В итоге стараниями неравнодушных людей единственное в поселении место для активного отдыха поучило втрое рождение. Открытие нового объекта «Стального дерева» приурочили к Дню села, который прошел как яркий праздник для детей и взрослых.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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