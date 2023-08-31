Владимир Завьялов: Своевременная вакцинация исключит риски инфицирования домашних животных

Фото: Владимир КУЛИК

Для владельцев домашних животных в числе главных опасений – инфекционные заболевания, которые угрожают здоровью питомцев (и их хозяевам). Как чувствовать себя в безопасности и насколько важна профилактика инфицирования?

- Вспышки африканской чумы свиней, птичьего гриппа и других инфекций в соседних регионах представляют серьезную опасность. Но благодаря повседневной кропотливой работе специалистов государственной ветеринарной службы города Липецка риски инфицирования удается предотвратить. В минувшем году и на сегодняшний момент на территории города не зарегистрировано ни одного случая бешенства животных и других инфекционных заболеваний. Значительный вклад в профилактику эпизоотических заболеваний вносят и частные клиники, - прокомментировал начальник ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», главный ветеринарный врач Липецка Владимир Завьялов.

- Владимир Юрьевич, как обстоят дела с вакцинацией животных?

- За 7 месяцев у нас привито по городу около 29 тысяч непродуктивных животных – прошлогодний уровень превышен на 1,5 тысячи. Но число не вакцинированных (особенно кошек) все еще немалое, чтобы подойти к уровню в 80%, нужна большая активность самих владельцев. Главное, чему им надо следовать – относиться к животным по-человечески и заботиться о здоровье питомцев.

Фото: Владимир КУЛИК

Подчеркну, что прививка от бешенства (вакцина и услуги) бесплатна. Благодаря правительству Липецкой области ветеринарная служба полностью обеспечена всем необходимым, мы готовы приехать по любому вызову.

- Какова в целом нынешняя эпиозоотическая ситуация в Липецке?

- Благополучная. И хотя обращений (в том числе с покусами) по-прежнему много, лабораторные пробы отрицательны. Отмечу тенденцию замещения источника бешенства с диких животных на домашних.

- Благополучная. И хотя обращений (в том числе с покусами) по-прежнему много, лабораторные пробы отрицательны. Отмечу тенденцию замещения источника бешенства с диких животных на домашних.

Фото: Владимир КУЛИК

Проблемные вопросы все еще есть, в частности, с безнадзорными животными. Ветеринарная служба несет ответственность за эпизоотическую ситуацию в городе. Но те, кто занят отловом и выпуском в среду обитания безнадзорных животных, к сожалению, не предоставляют нам соответствующую информацию. Несомненно, законодательная база нуждается в постоянном обновлении. Мы ожидаем принятие в ближайшее время законов о чипировании (процедура станет обязательной), готовятся и нормативно-правовые акты, касающиеся безнадзорных животных.

В Липецкой городской СББЖ особо отметили важность профилактического осмотра животных и своевременной вакцинации. Специалисты ветеринарной службы проводят регулярный мониторинг на птичий грипп, болезнь Ньюкасла и другие инфекции с целью минимизировать риски их проникновения с соседних регионов. Хороший эффект дает раскладка оральной вакцины против бешенства по периметру города.

Фото: Владимир КУЛИК

- За год только в Правобережной части города раскладываем около 20 тысяч доз, - поясняет Игорь Сидоренко, ведущий ветврач Правобережной участковой ветеринарной лечебницы. – Радует, что липчане стали ответственней относиться к здоровью своих питомцев, среди которых не только собачки и кошки, но и еноты, хорьки, питоны и черепахи. За прошлый год в нашу клинику обратились свыше 17 тысяч владельцев и привито от бешенства свыше 10 тысяч животных. Чтобы обезопасить питомцев (и своих близких) от инфекционных заболеваний необходимо проводить клинический осмотр животных не менее двух раз, а прививать не реже одного раза в год.

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем работников ветеринарной службы! Желаю всем крепчайшего здоровья, благополучия и удачи!

Владимир Завьялов.