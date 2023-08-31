Лебединое озеро, скверы и «стальные олени»: зеленый тур по НЛМК

Фото: Владимир КУЛИК

Впервые очутившихся на территории НЛМК потрясают масштабы. Фактически это ухоженный «город в городе» - с перекрестками проспектов и улиц, автобусными остановками и непрерывно курсирующим транспортом. На территории комбината в несколько десятков квадратных километров больше 500 км внутренних дорог и около 700 км ж/д путей. Ежедневно его проходные пропускают свыше 15 тысяч работников, а всего здесь трудится (включая подрядчиков) около 40 тысяч человек.

Фото: Владимир КУЛИК

Сразу, что бросается в глаза – обилие зелени. Растения занимают почти четверть огромной территории промплощадки и ощущение, что попадаешь в зеленый оазис. Ежегодно на территории НЛМК высаживают более 50 тысяч растений – десятки тысяч цветов и сотни деревьев. Среди них ивы, барбарис, спиреи, кизильник, ирисы, лаванда, розы, рябины, тополя… Деревья и кустарники регулярно исследуют дендрологи, и главная задача – поддержание устойчивой экосистемы комбината.

Проехать всю территорию «зараз» нереально – трехчасовой гостевой маршрут с десятком объектов охватил лишь 1/5 части территории комбината.

Фото: Владимир КУЛИК

Птичий рай

Одно из излюбленных мест, посещаемое гостями (и сотрудниками) - Лебединое озеро. Это единственный в стране экологический парк, расположенный на территории промышленного предприятия. Общая площадь экопарка, находящегося в центре комбината, составляет 15 га, а самого озера, которому около 45 лет – 5 га. Территория комбината примыкает к липецкому заказнику, поэтому к появлению в парке зайцев, лис, куропаток и даже косуль, уже привыкли.

Фото: Владимир КУЛИК

Но основные обитатели – пернатые, для которых здесь просто рай – отличные условия содержания (есть теплые вольеры, инкубатор), уход и сытная кормежка. Озеро, в котором водится карп, лещ и толстолобик, не замерзает из-за подачи горячего пара по дну водоема. Благодаря этому зимой сюда слетаются погостить до 300 городских уток.

Фото: Владимир КУЛИК

От обилия видового разнообразия пернатых разбегаются глаза – тут и вальяжные гуси (среди них редкие горные и белолобые), величавые лебеди, огари и канадские казарки, гуменники, миниатюрные куры Бентамка и впечатляющие куры Брама. А еще старожилы - японские журавли, фазаны разных цветов, цесарки, любопытствующие страусы…

Сейчас здесь, как пояснила птицевод Ирина Мачульская, 700 особей, причем 42% птиц занесены в Красную книгу.

Фото: Владимир КУЛИК

Про велосипеды и экоурны

Сотрудники комбината все чаще выбирают экологические виды транспорта. Популярен велосипед, на котором многие предпочитают добираться до работы и передвигаться по территории комбината. Для проезда на площадку ставится специальная отметка в пропуске, и такой возможностью в этом году воспользовались свыше 600 человек. Велопарковки, которые выполнены в едином стиле (в форме стальных пружин), есть практически у каждого подразделения НЛМК. Их число удвоилось, и сегодня система объединяет 23 велопарковки.

Фото: Владимир КУЛИК

НЛМК в рамках пилотной программы направил переработчику 300 кг пластиковой тары для изготовления экоурн. Пилотную партию из 18 штук разместили у автобусных остановок на территории промплощадки. Экоурны устойчивые (вес каждой 60 кг) и прочные, не выгорают, не ржавеют и долго служат. Помимо урн из отходов пластика, собранного на комбинате, делают беседки, скамейки и автобусные остановки.

Фото: Владимир КУЛИК

«Встретимся у лестницы»

В благоустройстве того или иного объекта на НЛМК интересен сам подход к теме. Здесь стремятся не просто «обновить», а решить проблему творчески и практично. Лестницу к зданию листоотделки, по которой ежедневно проходят сотни человек, пришло время заменить. Ее поначалу хотели лишь обновить, но…передумали

- Идея пришла спонтанно, решили не просто отремонтировать, а сделать красивое место – зону отдыха, - делится Алексей Абросимов, начальник Цеха горячего проката. – Посоветовались со специалистами (участвовали и наши сотрудники), пригласили дизайнера. И – все получилось.

Фото: Владимир КУЛИК

В итоге на склоне, где проложена лестница, установили габионы (сетчатая конструкция с природными материалами) и еще лавочки для отдыха. Причем габионы заполнили доломитом с дочернего данковского предприятия. Теперь на прицеховой территории появилось благоустроенное пространство, ставшее популярным местом отдыха.

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Олени из стали

Новым арт-объектом на пересечении проспектов Энергетиков и Центрального на территории комбината, стала композиция «Семейство оленей». Задумка принадлежит сотруднице комбината Евгении Татариновой, участвовавшей в конкурсе молодых специалистов. Ее идеей заинтересовались, и в итоге воплотили в жизнь коллеги.

- Считаю, что этот арт-объект для промышленного туризма символизирует именно экологичность нашей компании, - уверена Евгения.

Для изготовления композиции выбрали специальную сталь с хорошей свариваемостью и искусственно состарили для придания защитных и декоративных свойств, - пояснил Олег Кобзев, мастер цеха металлоконструкций.

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Вместо пустыря – сквер и парковка

До недавнего времени у проходных НЛМК со стороны улицы 9 Мая было совсем неуютно – дикая лесопосадка в ямах-буераках с где попало стоящими авто. А в прошлом году здесь появилась парковка на 740 машиномест. Планировалось увеличить паркинг за счет пустыря у парковки, но выяснилось, что это техническая зона с подземными коммуникациями и заниматься строительством здесь нельзя. Можно было просто «закатать в асфальт» 2,5 га - и все дела. Но было решено сделать здесь площадку-газон с системой капельного автополива. В итоге получился замечательный сквер, где десятки деревьев и сотни кустарников. И теперь глаз и душу радуют клены и липы, акации, гортензии, спиреи и луговые травы, а вдоль дороги – живая изгородь.

Совсем скоро завершится отделка фасада здания у проходных, и вся пространственная композиция примет законченно-гармоничный вид.

Фото: Владимир КУЛИК

И комфорт, и эстетика

- В благоустройстве необходим комплексный подход. Нам также важно не просто создавать комфортные условия – все должно быть красиво и эстетично, - акцентирует Елена Кучер, начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК. – Что и как мы делаем, заставляет, побуждает человека вести себя по-другому, создает хороший настрой, формирует внутреннюю культуру.

Фото: Владимир КУЛИК

Фронт работ по благоустройству большой – комбинату почти 90 лет и некоторые фонды требуют восполнения с заменой инженерной инфраструктуры. У специалистов управления большие планы по реконструкции территории у так называемых новых проходных, много интересных концептуальных проектов внутри промплощадки. Здесь решено создавать пространства по типу микрорайонов, охватывая единой стилистикой основные локации крупных цехов – в фокусе будут точечные объекты. И нет сомнения, что все получится – ведь делается с душой!

Владимир КУЛИК.