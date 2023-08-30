В «Липецкэнерго» стартует декадник безопасности дорожного движения

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

С 30 августа по 8 сентября 2023 года в филиале «Россети Центр» – «Липецкэнерго» пройдет декадник безопасности дорожного движения «Внимание – дети!».

Профилактическое мероприятие приурочено к завершению летних школьных каникул и началу учебного года. Акция проводится с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта.

В рамках декадника состоятся совместные тематические совещания водительского персонала предприятия, в том числе при содействии представителей ГИБДД по специфике управления транспортными средствами и проработке информационных сообщений по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, включая детский травматизм.

Водители и машинисты транспортных средств пройдут внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами вблизи школ, остановок, кинотеатров, магазинов, культурно-развлекательных центров и других мест массового сосредоточения детей. На этих же участках будет установлено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч, а также установлен дополнительный контроль по выпуску автотранспорта на линию.