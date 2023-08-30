Собрать грибы и не отравиться: Липецкий Роспотребнадзор напомнил о правилах тихой охоты

В 2023 году в Липецкой области не зафиксировали ни одного случая отравления грибами Фото: Архив "КП"

Не секрет, что многим россиянам нравится собирать грибы. Любители тихой охоты отправляются в лес не только для будущего вкусного обеда, но и ради спортивного интереса. Кто-то же просто отдыхает душой на природе и успокаивается во время прогулок за лакомством. Однако необходимо внимательно следить за тем, что идет в лукошко. Отравление грибами может привести к серьезным последствиям, в том числе к летальному исходу. В Липецкой области, как правило, сезон тихой охоты начинается в июле-августе.

В 2022 ГОДУ ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ УМЕРЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА

За восемь месяцев 2022 года от ядовитых грибов пострадали 17 жителей региона. Среди пациентов оказались четверо детей.

Два человека умерли, рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. Первый смертельный случай в прошлом году зафиксировали 2 августа. 74-летний пенсионер съел неизвестный гриб, а на следующий день попал в больницу в тяжелом состоянии.

– В 2023 году пока не было ни одного пациента с отравлением грибами, – сообщили lipetsk.kp.ru в токсикологическом отделении областной клинической больницы.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ ГРИБЫ

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о предосторожности. Липчанам советуют «охотиться» подальше от дорог, магистралей, городов и сел. Каждый гриб необходимо срезать с целой ножкой. «Добычу» лучше складывать в плетеные корзины.

В лесу стоит обращать внимание только на те грибы, которые хорошо известны. К незнакомым нельзя даже дотрагиваться, а тем более пробовать на вкус. Всегда проходите мимо перезрелых, червивых и дряблых.

– Никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение, – отметили в ведомстве. – Когда вы собираете сыроежки, старайтесь брать их с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой.

К шампиньонам тоже нужно тщательно присматриваться. В первую очередь обратите внимание на цвет пластинок. У настоящих они быстро розовеют, а после темнеют. Пластинки ядовитой бледной поганки всегда белые.

ГРИБЫ НЕЛЬЗЯ ГОТОВИТЬ В ОЦИНКОВАННОЙ И МЕДНОЙ ПОСУДЕ

В тот же день после сбора весь «улов» нужно перебрать и разложить по видам. Выбросите червивые, пластинчатые, неизвестные и грибы без ножек. Затем сразу же приступайте к готовке. Причем каждый вид грибов варить, жарить или мариновать необходимо отдельно. Оцинкованная и медная посуда не подходит для обработки грибов.

– Так как при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям, – добавили специалисты.

Детям и вовсе нельзя давать грибы. Печень ребенка до 14 лет еще не сформировалась, чтобы переваривать тяжелый продукт. Также воздержаться от лесного деликатеса стоит людям с заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта.