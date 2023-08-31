За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2

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При этом есть доля тех, кто использует более 7 подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр.

Tele2 провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются 1-2 подписками – 65,24% ответивших, доля владельцев 3-4 подписок составила 19,11%. Однако среди клиентов Tele2 есть и те, кто подключил 7 и более подписок – 10,21%. Кроме того, компания отмечает: почти у половины опрошенных за последние два года выросло число подписок – об увеличении утверждают 45,56% респондентов. Не изменили количество подписок 44,08% опрошенных, и только 10,36% уменьшили это число.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей, предложив респондентам выбрать самые необходимые элементы подписки. Среди вариантов опроса были и необычные сервисы – суммарно 4% клиентов ответили, что хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга. Так, по данным оператора, доля тех, кто выбирает более привычные сервисы, значительно преобладает. Единогласно респонденты всех возрастов поставили на первое место сервисы музыки – всего 31% опрошенных, на второе – сервисы кино – 29% респондентов. Третьи по популярности среди пользователей стали игровые сервисы – 8%. Интересно, что клиенты в возрасте 25-34 лет ставят их лишь на седьмое место, предпочитая играм подписки на облачные хранилища, сервисы для покупки еды, книг и курсов для обучения. Пользователи подписки Mixx от Tele2 вообще сформировали свою тройку лидеров – это сервисы музыки, кино и книг.

Оператор оценил и социально-демографические особенности владельцев подписок. Данные опроса показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин-владельцев подписок лишь незначительно меньше числа женщин – 48,01% против 51,99%. Возрастные отличия опрошенных более выражены – подписками чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет (32,61%). На втором месте респонденты от 45 до 54 лет – 22,30%. Меньше всего оформляют подписки клиенты до 18 лет – лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей.

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