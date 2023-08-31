Житель Липецка подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал ее другу из полиции Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка подбросил наркотики 17-летней знакомой и попросил друга из полиции задержать ее. По данным следствия, это произошло в январе 2023 года. Тогда злодей написал правоохранителю сообщение, в котором рассказал о своем плане. Сотрудник органов передал коллегам неполную информацию. Те приехали по адресу и нашли в кармане девушки сверток с запрещенным веществом.

ДЕВУШКА ПОПАЛА ПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ

На несовершеннолетнюю завели уголовное дело за хранение наркотиков, но вскоре его прекратили из-за отсутствия состава преступления.

- Следствие полагает, что оперуполномоченный действовал с целью создания перед руководством видимости добросовестного исполнения им своих должностных обязанностей, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Причастность полицейского к случившемуся выявили оперативники собственной безопасности УМВД совместно с областным УФСБ. Это произошло после того, как в отдел обратилась мать подозреваемой. Она и рассказала, что знакомый дочери подбросил ей наркотики.

ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Возбуждено уголовное дело по п. «в, д, е» ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его аресте.

- Сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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