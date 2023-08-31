В Липецке осудят сутенеров, которые «отжимали» притоны и вымогали деньги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить участников преступной группы. Их обвиняют в совершении 13 эпизодов преступлений: в организации занятия проституцией и принуждения к этому, вымогательстве, разбое, угрозе убийством и хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА СОБРАЛ СПОРТСМЕНОВ И «ОТЖАЛ» ПРИТОНЫ

Следствие установило, что в 2016 году 38-летний рецидивист собрал «под свое крыло» бывших и действующих спортсменов – троих мужчин от 31 до 49 лет. Они взяли под свой контроль притоны с интимными услугами, вымогая у содержателей деньги.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, организатор руководил действиями участников. Он подыскивал новых членов группы, расширял сферы своего влияния, выезжал и вымогал деньги, контролировал, чтобы суммы от потерпевших поступали вовремя. Злодей бесплатно получал интимные услуги в подконтрольных борделях.

ОБВИНЯЕМЫМ ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Мужчина установил свои правила в «публичных домах»: обозначил систему штрафов и наказаний, в том числе с применением насилия, а также минимальную стоимость услуг, вел учет «работниц», организовал охрану притонов и его обитателей, распределял прибыль между участниками преступной группы. Каждый подельник выполнял свою роль. Одни вымогали и собирали деньги, другие контролировали работу борделей, третьи охраняли их. Так продлилось до февраля 2022 года.

Преступление раскрыли липецкие полицейские. В ходе расследования провели 28 судебных экспертиз. Во время обысков правоохранители изъяли огнестрельное, травматическое, газовое оружие и патроны к нему, а также нунчаки, ножи, кастет.

Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Липчанам грозит до 15 лет лишения свободы.