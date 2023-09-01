«Милосердие» приглашает в астролекторий

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Он стал победителем грантовой программы «Стальное дерево». Благодаря поддержке фонда «Милосердие» любой желающий может бесплатно посетить увлекательные астролекции и почувствовать себя настоящим астрономом.

Очередная лекция под открытым небом на тему «Планеты и спутники» пройдет 2 сентября на площадке в Нижнем парке. В течение часа участникам расскажут об устройстве Солнечной системы, покажут в телескоп поверхность Луны, Сатурна и его колец, облака на Юпитере и Уране, спутники далеких планет.

Сбор всех желающих у памятника Народовольцам в 21:00. В случае урагана, дождя и прочих неблагоприятных условий, будет проведена корректировка места и времени встречи.

Одежда по погоде. Одевайтесь против москитов и берите с собою репеллент и фонарь с красным светом.

До встречи у телескопа!

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

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