«Милосердие» помогло липецким школьникам собраться в школу

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

К началу нового учебного года фонд «Милосердие» приготовил полезные подарки для школьников из малообеспеченных семей, в том числе многодетных и неполных, а также детей с инвалидностью. Они получили от фонда рюкзаки и наборы со школьными принадлежностями.

К долгожданной встрече со школой фонд «Милосердие» помог подготовиться ребятам из Липецка, Долгоруковского, Воловского, Данковского и Липецкого районов. Помощь также пришла в областную организацию инвалидов общества слепых и в Центр помощи семье и детям "Большая медведица". Рюкзаки и канцелярские наборы передали в 26 школ региона, откуда их распределили по малообеспеченным семьям.

Вот уже почти четверть века фонд «Милосердие» помогает детям в разных регионах страны. Средства идут на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детдомов и интернатов. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть помощи направляют на обновление помещений, оснащение классов и создание более комфортных условий в детских садах и школах.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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