Энергетики «Липецкэнерго» рассказали детям о появлении электричества на Липецкой земле

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В ходе экскурсии в корпоративный музей филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» ребята познакомились с историей появления первого электричества на липецкой земле

В ходе экскурсии в корпоративный музей филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» ребята познакомились с историей появления первого электричества на липецкой земле, увидели первую электрическую машинку для стрижки овец, первую ЭВМ, на которой проверяли знания электромонтеров, а также ряд экспонатов, наглядно демонстрирующих опасность электрического тока.

Теме электробезопасности отводилось отдельное место. Специалисты филиала рассказали детям о правилах поведения при использовании бытовых электроприборов дома и вблизи энергообъектов на улице. Научили детей «гусиному» шагу, который поможет безопасно выйти из «электрической лужи». После просмотра обучающего мультфильма дети приняли участие в викторине. За правильные ответы все они получили «энергетические» сувениры.

В том, что электричество обладает уникальными свойствами, дети смогли убедиться на примере лампы Теслы.

«Важно, чтобы дети понимали важность электроэнергии и ее значимость в нашем мире, уважительно относились к профессии энергетика и усвоили, что электричество не только очень полезно, но и очень опасно при неправильном обращении», - отметил директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.