Дорога к профессии

.

1 сентября в одном из крупнейших лицеев Тюмени откроется новый энергокласс. Помимо углубленного изучения математики, физики и информатики ребят там познакомят с будущей профессией. Это только один из примеров образовательных проектов, которые по всей стране реализует крупнейшая электросетевая компания – «Россети». О том, как готовят будущих энергетиков и почему значение этой работы растет – в материале «КП».

Электроэнергетика – одна из высокотехнологичных отраслей, где всегда уделяли особое внимание подготовке кадров. Но сегодня мало быть просто хорошим специалистом. Из-за активной цифровизации энергетик должен трудиться на «стыке» профессий: быть также айтишником, понимать основы кибербезопасности.

«Системная молодежная политика крупных энергокомпаний должна быть нацелена в первую очередь на непрерывное обеспечение потребностей в высококвалифицированных специалистах. Эта задача особенно актуальна в условиях повсеместного использования новых технологий и модернизации. Для ее эффективного решения необходимо развивать систему ранней профориентации молодежи по схеме «школа – вуз – предприятие», – говорит директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский.

Первый шаг

В этой цепочке именно школа зачастую становится отправной точкой карьеры. Порядка 500 школьников ежегодно проходят обучение по дополнительным специализированным программам на базе 20 энергоклассов и кружков, созданных при участии компаний группы «Россети» по всей стране.

Учениками нового энергокласса в Тюмени станут 26 десятиклассников. Они будут посещать действующие энергообъекты, участвовать в олимпиадах и конкурсах «Россетей». Занятия, помимо преподавателей лицея Тюменского индустриального университета, будут вести работники компании.

В таких классах с отраслевым уклоном уже учатся ребята из Ачинска, Сургута, Краснодара, Петрозаводска, Калининграда, Нового Уренгоя, Москвы и многих других городов. Так, в прошлом году в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Горным университетом открылся уже третий энергокласс «Россети Ленэнерго». Новой практикой стало привлечение ссуза – Малоохтинского колледжа. Благодаря этому выпускники получат возможность выбора – поступать в вуз или получать рабочую специальность.

А компании «Россети Юг» и «Россети Кубань» для старшеклассников реализуют программу «Предуниверситарий», которая разработана совместно с вузами-партнерами – НИУ «МЭИ» и Кубанским аграрным университетом. Она предусматривает проведение цикла профориентационных мероприятий, подготовку к сдаче ЕГЭ и поступление в профильный вуз на целевое обучение.

На уровне управляющей компании координируются корпоративные проекты федерального масштаба, которые призваны поддержать талантливых старшеклассников и мотивировать их к дальнейшему обучению. С 2018 года «Россети» проводят Всероссийскую олимпиаду школьников совместно с ведущим отраслевым вузом – НИУ «МЭИ». Ее победители становятся участниками проектной смены в детском центре «Орленок» где, совмещая отдых и работу над проектами, узнают больше о профессии энергетика, погружаются в отраслевую повестку.

В этом году главной тематикой смены стала городская энергетика. Под руководством наставников ребята проработали проекты, связанные с применением цифровых инструментов, развитием зарядной инфраструктуры для электротранспорта, созданием новых сервисов. Участник смены Дима Любимов из Ярославля говорит, что ждал от него не только новых знакомств и знаний, но и возможности проявить себя. «Пока я еще не решил, с чем именно хочу связать свою жизнь, но, возможно, теперь энергетика станет моим ведущим направлением», – поделился он.

Участников корпоративных проектов ориентируют на поступление по профильным направлениям подготовки, в том числе по целевым договорам. Победа в олимпиаде «Россетей» дает дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Учеба & практика

Самыми востребованными специалистами в России сейчас являются представители рабочих профессий. Менеджеры по продажам и айтишники находятся на втором и третьем местах, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», опубликованных этим летом. В опросе участвовали 360 работодателей из всех регионов.

Электроэнергетика – одна из отраслей, где традиционно высок спрос на таких специалистов. «При этом есть очень много примеров, когда из простых электромонтеров сотрудники вырастали до мастеров или главных инженеров», – говорит начальник управления по работе с персоналом филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» Светлана Ушакова.

Чтобы учебные программы не отставали от применяемых на практике решений, энергокомпании сотрудничают с системой среднего профессионального образования. В этом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» «Россети Юг» подписали соглашение о партнерстве с образовательно-производственным кластером Ростовской области.

При участии «Россети Центр» в Липецком государственном техническом университете создается образовательный кластер «Цифровизация систем электроснабжения предприятий, организаций, учреждений и сферы ЖКХ». Еще один проект есть в Самаре, где «Россети Волга» вместе со Строительно-энергетическим колледжем им. Мачнева планируют оснастить полигон образовательно-производственного кластера в части эксплуатации и технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования и начать работу по подготовке кадров в формате дуального обучения.

В рамках партнерского участия компании планируют взять на себя целевую подготовку, организацию практик студентов и последующее трудоустройство выпускников.

Успешный старт

В этом году на бакалавриат, специалитет и магистратуру в НИУ «МЭИ» было подано около 85 тыс. заявлений. Университет занял второе место среди московских вузов по этому показателю. Это говорит о большом интересе к высшему энергетическому образованию.

Растет востребованность программ целевой подготовки. В этом году 370 студентов были зачислены по таким договорам, заключенным с компаниями группы «Россети» в рамках детализированной квоты (285 – в 2022 году). 85% из них – бакалавры и магистры направления «Электроэнергетика и электротехника», 11% – будущие ИТ-специалисты.

Компании группы развивают сотрудничество не только с МЭИ, но и университетами во всех других регионах присутствия – от ДВФУ, который находится во Владивостоке, до БФУ им. Канта в Калининграде. Для большей практической направленности подготовки кадров, соответствия их компетенций потребностям современной энергетики «Россети» вместе с вузами дорабатывают образовательные программы, участвуют в модернизации учебных баз, создании профильных направлений подготовки.

Например, в Ивановском государственном энергетическом университете работает созданная при участии «Россети Центр и Приволжье» лаборатория «Цифровая подстанция» – научно-образовательный центр, предназначенный для исследования новых установок и приборов, обучения студентов и повышения квалификации работников. В Калужском государственном университете им. Циолковского по инициативе филиала «Калугаэнерго» открыто направление профподготовки «Электроэнергетика и электротехника». В новом учебном году по программе бакалавриата здесь будут учиться 34 студента-заочника.

На базе Томского политехнического университета впервые состоялась стратегическая сессия при участии компаний «Россети Сибирь» и «Россети Томск», Инженерной школы энергетики ТПУ, преподавателей и студентов вуза, на которой обсуждались подходы по перезагрузке традиционных форм и методов подготовки будущих энергетиков. По итогам утверждена дорожная карта по реализации комплексной программы сотрудничества. Она включает новые инструменты привлечения абитуриентов на энергетические специальности, форматы обучения и прохождения практик, стажировок студентов, способы закрепления выпускников в группе «Россети».

Еще один важный инструмент профессиональной адаптации будущих специалистов – движение студенческих отрядов. За более чем полувековую историю оно приняло в свои ряды свыше 18 млн человек, которые участвовали в самых масштабных и важных для всей страны проектах. В энергетике только за последние годы студенческие отряды работали на объектах, которые строились к Сочинской Олимпиаде, для развития БАМа и Транссиба, промышленных кластеров и агломераций, нефтепровода ВСТО и космодрома «Восточный».

Для молодых людей это возможность попробовать свои силы в профессии, для работодателей – способ привлечь в команду перспективных специалистов. Корюн Артенян сейчас работает заместителем начальника отдела перспективного развития филиала «Россети Кубань» – «Краснодарские электрические сети», а в компанию он пришел в 2019 году как командир отряда «220 вольт». «Во время трудового семестра я закрепил свои знания на практике, что потом помогло в трудоустройстве. Успел поработать в службе распределительных сетей, в службе релейной защиты и автоматики. Не планирую останавливаться, хочу развиваться дальше в профессии энергетика», – говорит он.