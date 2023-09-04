Фонд «Милосердие» сделал подарок любителям волейбола

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В отдаленном городском районе - поселке Тракторостроителей на базе спорткомплекса обустроили корты для пляжных видов спорта. Создать площадку волонтерам помог грант программы "Стальное дерево" от благотворительного фонда "Милосердие".

Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь, а теперь на кортах уже кипят спортивные баталии. Средства гранта направили на завоз специального песка и обустройство освещения площадки, чтобы можно было заниматься спортом и в вечернее время.

Финалом проекта стали состязания по пляжному волейболу, приуроченные к окончанию каникул. Турнир на новом спортивном объекте собрал около 70-ти школьников. Первые соревнования среди юных волейболистов вызвали такой интерес, что уже решено сделать их регулярными.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Центр пляжных видов спорта не будет пустовать и зимой. Конфигурация нового стадиона позволяет использовать его для занятий волейболом на снегу, а также в качестве катка.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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