«Перепрыгнула» олимпийскую чемпионку: как легкоатлетка из Липецка стала «Королевой спорта»

Липецкая легкоатлетка выиграла в "Королеве спорта" Фото: публикации Герой

Профессиональный спорт издревле пользуется большой популярностью. Олимпийские игры и чемпионаты дарят зрителям бурю эмоций и скрашивают будни. Жители объединяются, испытывают патриотические чувства, болея за команду или представителя своей страны. Сродни актерам спортсмены демонтируют навыки и поражают результатами. А «за кулисами» – тяжелый путь из побед и разочарований, уже привычные изнурительные тренировки и травмы. Липецкая легкоатлетка Кристина Королева рассказала lipetsk.kp.ru, как пришла в спорт и чего успела добиться.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Кристина родилась 6 ноября 1990 года в Междуреченске Кемеровской области. Будущая спортсменка начала заниматься довольно поздно. Обычно детей отдают в секции с 7-8 лет. Королева же заинтересовалась легкой атлетикой будучи 13-летним подростком. В средних классах она отстаивала честь школы в эстафете на 9 Мая – тут-то и заметили юный талант.

– Тренеры увидели, позвали, – рассказывает липчанка. – Вот так все и началось. Но тогда я занималась многоборьем.

О первых выездных соревнованиях уроженка Кемерово вспоминает с улыбкой. Тогда ребята отправились на «Шиповку юных». Молодая легкоатлетка участвовала в детском четырехборье.

– Мне было интересно – вокруг много народа, – тепло отвечает Кристина. – Кто-то куда-то бежит, кто-то прыгает. Конечно, о выдающихся результатах речи не шло, потому что занималась всего полгода. Хотя, по-моему, тогда я выполнила первый юношеский разряд.

Одним из первых тренеров Кристины стал Анатолий Канашевич. Заслуженный работник физической культуры РФ по сей день трудится в спортивной школе олимпийского резерва Кузбасса имени Савенкова.

Затем в профессиональную жизнь липчанки пришел Евгений Загорулько. У выдающегося наставника занимались олимпийские и мировые чемпионы. Тренер повлиял на дальнейшую карьеру Королевой.

Сезон 2023 года не складывался Фото: публикации Герой

ПЕРЕЕЗД В ЛИПЕЦК И НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Кристина прославилась под девичьей фамилией – Полтавец. Спортсменка выступала на чемпионатах и Кубках России. В 2014 году поставила личный рекорд по семиборью, набрав 5797 очков. Затем в составе российской сборной отправилась в Торунь на Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям. Участница помогла команде взять золото в общем зачете.

– Наверное, впервые о себе заявила на «молодежке» – на Первенстве России до 23 лет, – поделилась гостья. – Там я стала третьей. Еще одним крупным событием стал командный Кубок Европы. За этот старт мне присвоили Мастера спорта международного класса.

Королевой легкоатлетка стала, когда вступила в брак. В 2015 году девушка вышла замуж за липецкого многоборца Максима Королева и переехала в родной город супруга. Теперь Кристина представляет Липецкую область наряду с Кемеровской.

Однако изменения случились не только на личном, но и на профессиональном пути. Спортсменка задумалась о новой специализации – прыжках в высоту.

– Я перебралась к мужу, – делится гостья. – В Липецке тренера у меня не было, и на сборы в Сочи мы поехали уже одни. Раньше я уже обращалась к Евгению Загорулько. И в этот раз попросила посмотреть несколько моих тренировок. На первой же он сказал, что надо заниматься высотой – поедем на мир, на олимпиады. Так и решили переориентироваться на один вид.

Заслуженный тренер России страдал от онкологии. Кроме того, болезнь усугубил коронавирус. 2 апреля 2021 года Загорулько не стало. Мужчина ушел из жизни в возрасте 78 лет. Липчанка вспоминает о наставнике с большим уважением.

Липецкая спортсменка побила личный рекорд, перепрыгнув 193 сантиметра Фото: публикации Герой

СПОРТСМЕНКА МЕЧТАЛА ПОПАСТЬ К ЕВГЕНИЮ ЗАГОРУЛЬКО

– Он был великим тренером, – рассказывает собеседница. – Наверное, в мире больше нет таких. У него огромная плеяда великих спортсменов. Он просто «штамповал» олимпийских призеров.

Королева мечтала попасть к Загорулько, когда еще занималась многоборьем. Спортсменка рассмеялась – тогда представляла, что это «добрый дядька», который научит красиво прыгать. Наставник же оказался очень требовательным. Конечно, по-другому и быть не могло.

– В многоборье у меня был достаточно серьезный тренер, – разоткровенничалась легкоатлетка. – У него тоже были и олимпийские, и мировые чемпионы. Думала, что если уж я прошла многоборскую подготовку, то мне ничего не страшно. На деле оказалось совершенно иначе.

Занятия стали еще жестче. Помимо специфической «острой работы» добавилась серьезная ментальная нагрузка. Каждую тренировку Загорулько проводил как соревнование – выдергивал эмоционально на результат.

– Умри, но сделай, – отмечает Кристина. – Было страшно, сложно. Но это одновременно и хорошо, и плохо. Не всем подходит такой метод. Через Загорулько прошло много великих людей, но и поломались тоже многие. Таковы нюансы большого спорта. Я продолжаю пользоваться тем, чем научилась у него.

Наставник, действительно, вызывал противоречивые чувства у подопечных. Но большой опыт за плечами и высокие результаты спортсменов говорили сами за себя. Тренер периодически повторял: «Это дорога на олимпийскую гору, и я сходил туда-обратно уже неоднократно».

– У него уже была определенная схема подготовки, – рассуждает липчанка. – Система работала. Главное было, найти под нее людей.

Прошлым летом Королева хотела уйти из большого спорта Фото: публикации Герой

КАЖДАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛИТСЯ ПО ТРИ ЧАСА

Сейчас обязанности тренера добровольно взял на себя муж Кристины. Максим и сам участвует в соревнованиях. Изначально супруги обоюдно контролировали занятия друг друга.

– Мы вместе тренировались, – рассказывает «высотница». – То я его посмотрю, то он меня. А потом Максим взял первенство в нашей семье по подготовке. Начал много изучать информации, углубляться и внедрять в наши тренировки. Это хорошо работает.

Программу подстроили индивидуально под спортсменку. Интенсивность зависит от сезона. В подготовительный период легкоатлетка упражняется по графику 3/1. Два дня – по две тренировки, в третий – одна, четвертый – отдых. Каждое занятие длится по два-три часа.

– Когда начинаются соревнования, расписание выстраиваем от стартов, – повествует горожанка. – В графике стоят выходной, разминка, силовая, тонусные занятия. Здесь мы уже работаем по одной тренировке, но тоже по два часа. Во время соревнований пахать уже не нужно, а только раскатить.

СПОРТСМЕНЫ ПОЖЕНИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА

Несколько удивительно, но познакомились спортсмены в социальных сетях, а не на соревнованиях. Хотя о существовании друг друга Кристина и Максим знали уже очень давно. Просто тогда на стадионах и сборах было не до общения, а тем более не до любви.

В один прекрасный декабрьский день липецкий многоборец написал Кристине. Пара начала общаться. А буквально через четыре месяца Максим сделал предложение. В августе пара уже поженилась.

– Мы были на расстоянии, поэтому не было смысла встречаться пять лет, – объясняет спортсменка. – Сложно было бы это сделать, потому что очень были далеко друг от друга. Решили, что узнаваться будем уже в браке. И вот девять лет вместе, справляемся.

Союз получился крепким, но не без трудностей. Недопонимание может возникнуть, когда хочется отдохнуть от спорта. Вернувшись с тренировки, Кристина предпочитает абстрагироваться и переключиться на что-то другое. Максим же продолжает изучать новые техники и может «засыпать» идеями и предложениями.

– Жить с тренером – такое себе удовольствие, – шутит липчанка. – Но тут уж так сложилось. К другому тренеру я бы не пошла.

Многим людям приходится непросто, когда «вторая половинка» рядом 24/7. Королевы часто находятся друг с другом круглые сутки. Поэтому во время передышек от стартов Кристина и Максим стараются проводить досуг раздельно.

– Я летаю после сентябрьского старта к родным в Кемерово, – отметила спортсменка. – Максим примерно на десять дней остается заниматься своими делами.

В 2018 году в семье родилась дочь. Пятилетняя Полина теперь тоже вовлечена в спорт. Постоянно ездит на сборы с родителями и даже тренируется вместе с мамой.

– Мы все время ездим с ребенком, – отвечает гостья. – Оставляем только на один месяц в году у родителей. Она была с нами в Сочи, Новогорске, Кисловодске – там основные базы. Раньше проблем с размещением не возникало. Сейчас есть некоторые трудности. Пока не знаем, как будет.

Малышка говорит, что будет прыгать, как мама. Девочке достались хорошие данные, но родители не станут настаивать на спорте. У ребенка еще много времени, чтобы определиться с профессией. Мама и папа поддержат в любой сфере.

Спортсменка из Липецка работала с заслуженным тренером России Евгением Загорулько Фото: публикации Герой

СЕЗОН 2023 НАЧИНАЛСЯ СЛОЖНО

Прошлым летом легкоатлетка задумалась над тем, чтобы завершить карьеру. Королеву преследовала полоса неудач. Однако будущая чемпионка России решила повременить, дала себе шанс на год. Как мы знаем, не зря. Хотя и летний сезон 2023 года тоже начинался не гладко.

Сейчас остались только завершающие старты, которые пройдут с 5 по 8 сентября. В Сочи состоится командный чемпионат России по многоборью. Затем после небольшого отдыха Кристина начнет готовиться к зимнему этапу.

– Сезон начинался очень сложно, – вспоминает липчанка. – Плюс белорусы к нам стали приезжать. Для них это очень здорово – новые люди, стадионы и призы. Поэтому соперники приехали заряженные. Конкуренция еще больше выросла. Это при том, что у нас и так каждая девочка претендует на места.

С самых первых соревнований легкоатлетка занимала неутешительные места. Результат всегда вытекает из подготовки. Однако на победу также влияют другие факторы – время соревнований, место, погода, физика и эмоции.

– Например, в Чебоксарах я не люблю выступать, – отмечает Кристина. – Даже не знаю, почему. Стадион там шикарный, но постоянные ветра. Во-вторых, старт ставят на девять вечера. Основные прыжки приходятся уже на 22:30.

Липчанка неоднократно получала там призы, но всегда с одним и тем же результатом – 188 см. Всегда чисто. Но какой бы запас Кристина ни брала, следующую высоту одолеть не случается.

Неудачными оказались соревнования в Москве. Планка на стадионе стояла под уклоном, так еще и разбег поломался. Спортсменка потратила много времени, чтобы вернуть его. В Жуковском на Кубке России Королева завоевала бронзу, но со слабым результатом. Череда разочарований продолжилась на «Гераклионе» в столице.

– Опять у меня случилась беда с разбегом, – вздыхая произносит липчанка. – Ничего не получилось, я расстроилась. Пролетела мимо призов.

Кристина Королева стала чемпионкой России по прыжкам в высоту Фото: публикации Герой

ЧЕМПИОНКА РОССИИ И КОРОЛЕВА РОССИЙСКОГО СПОРТА

Весь сезон не складывался. Легкоатлетка еле «влезала» в призы. Казалось, что просвета ждать не стоит. А ведь старты «Путь к Олимпу» на московском стадионе стояли заключительными перед чемпионатом.

Наконец, в начале августа горожанка неожиданно для себя завоевала титул чемпионки России по прыжкам в высоту. Девушка преодолела планку в 191 сантиметр. В Челябинске Кристина обошла соперницу – олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене.

– Выходить на чемпионат в непонятном состоянии было мучительно, – говорит спортсменка. – Очень сильно переживала. Настраивалась прыгать с первых попыток, но максимально долго.

В день Х липчанка специально не смотрела выступления соперниц. Прыгала «сама с собой». Когда Королева поняла, что у остальных не получается взять 191, то расслабилась.

– Я выходила на соревнования с мыслью попасть хотя бы в тройку призеров, – повествует спортсменка. – А тут я понимаю, что выиграла. По попыткам я лидировала. Когда увидела, что остальные не берут 191 см, во мне буря эмоций проснулась. И немного отлегло.

Радостная волна отступила очень быстро. Завоеванный титул теперь ко многому обязывал. Впереди предстоял ответственный старт – Королева спорта. Ранг чемпионки сильно давил. Кроме того, Кристина понимала, что после проигрыша другие легкоатлетки «разозлятся» и захотят реабилитироваться.

Соревнования проходили на площади Екатеринбурга в День города. Собралось очень много зрителей, которым нужно было показать шоу. Помост специально поставили поближе к гостям, которые хотели увидеть эмоции и красоту спортсменов. В этом тоже заключалась некоторая сложность – между людьми и атлетами было максимум шесть метров.

Но и здесь все звезды сошлись, хотя все дни перед собственным стартом горожанка провела неспокойно. Сначала болела за мужа, потом за его подопечную, провела бессонную ночь перед соревнованием.

Вероятно, это тоже сыграло в положительную сторону, потому что голова беспокоилась о другом. Так, спортсменка побила личный рекорд, перепрыгнув 193 сантиметра. Липчанка получила гордое звание «Королева спорта».

– В Екатеринбурге я тоже особо не надеялась на первое место, – отмечает Кристина. – Просто хотелось куда-нибудь поближе. Но я давно была готова прыгать 191 и выше. 193 я уже прыгала зимой. Здесь я была настроена брать еще выше – на 195 выдала очень хорошие попытки.

Королева сначала даже не поняла, что выиграла. Победитель определился по попыткам. Также помогла забавная счастливая случайность.

Перед Кристиной прыгала соперница из Беларуси. Спортсменка не смотрела полное выступление, но в какой-то момент повернула голову и увидела, что девушка уже сходит с сектора. А планка стоит на месте.

– Я подумала, что она взяла высоту, – всплеснула руками легкоатлетка. – Это меня особенно замотивировало постараться. Вышла, успешно прыгнула. А потом выяснилось, что она пролетела под планкой и заработала себе «крест». Именно эта ее попытка стала решающей для меня.

ТРАВМЫ

Травмы в легкой атлетике – не редкость, а хорошо известное последствие. Каждый, кто решил войти в большой спорт, сталкивался с ушибами, переломами и растяжениями. У Королевой травматичным выдался прошлый год.

– Мы немного перебрали с нагрузкой, – поделилась гостья. – За три недели до старта получила смещение на стопе – выскочила косточка. Через неделю уже спазмировало шею. Пришлось пить много лекарств, которые плохо сказываются на форму. А дальше как по цепной реакции.

Однако Кристина все же выступила на соревнованиях. Прыжки делала с температурой. Результат оказался не таким безупречным – четвертое место.

– Весь сезон боролась с организмом, или он со мной, – рассуждает легкоатлетка. – Надо было не спешить, а дать себе восстановиться. Пропустить серию стартов, а потом уже вернуться.

Большую часть времени спортивная семья находится на сборах. По словам Королевой, в Липецке мало мест, где можно упражняться именно в прыжках в высоту. Поэтому приходится ездить.

– За прошлый год в сумме мы провели дома только три недели, – удивила липчанка корреспондента lipetsk.kp.ru. – Причем не разово.

В начале марта Кристина отправилась на сборы, где провела около трех месяцев. Затем соревнования. На пять дней вернулась домой, потом снова обратно – и так весь год.

«ЛЮБЛЮ БЛИНЧИКИ И ШОКОЛАДКИ»: ЧЕМ ПИТАЕТСЯ СПОРТСМЕНКА

Строгих ограничений по еде у спортсменки нет. Легкоатлетка уже привыкла придерживаться здорового питания. И этого вполне достаточно – «дикие» диеты не требуются. Важно выбирать качественные продукты, вовремя садиться за стол и не переедать. Также Кристина старается не есть после семи часов вечера, потому что организм должен отдыхать ночью, а не заниматься перевариванием пищи.

– В основном мы едим правильно, – рассказывает легкоатлетка. – Без зажарки, жирного, острого, соленого. Но все в пределах разумного. Это все можно, но дозированно. Например, гарниры я могу есть в меньшем количестве. Если идут мясо или рыба, то всегда с салатами. На завтраки – каши и чай с чем-нибудь вкусненьким.

Королева с улыбкой призналась, что очень любит сладкое. Многие «высотницы» отказываются от таких лакомств, используют заменители, берут протеиновые батончики. Но Кристине представить жизнь совсем без сахара сложно.

Все-таки профессиональный спорт сильно повышает уровень стресса. Чтобы восполнить дофамин, иногда можно побаловать себя вкусной булочкой.

– Ограничения имеют место быть, но я люблю и блинчики, и шоколадки, – откровенно говорит Кристина. – Если я понимаю, что у меня уже не хватает «нервной» энергии, то беру. Жить легче становится.

В подготовительный сезон спортсменка может позволить себе больше и особенно не контролирует вес. Во время высоких физических нагрузок нельзя сидеть на диетах.

– Например, мой вес может дойти до 61-62 килограммов, – описывает липчанка. – Сейчас в стартовое время я нахожусь где-то на 57-58 кг при росте 180 сантиметров.

Своей сильной чертой Кристина считает упорство. Несмотря на трудности и неудачи прошлого и текущего годов спортсменка осталась в большом спорте. Старания окупились с лихвой. Желаем чемпионке России по прыжкам в высоту новых побед.

Королева проводит на тренировках по три часа Фото: публикации Герой

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Соревнования проходили в Московской области (подробности)