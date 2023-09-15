Фонд «Милосердие» открыл кулинарную студию для особенных детей

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыли кулинарную студию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект получил грант программы «Стальное дерево».

Инициатива липчанки Ольги Прилепиной помогает развивать социально-бытовые навыки у особенных детей. Проект назвали "Пряники-Коврижки", поскольку фирменным блюдом для освоения кулинарных навыков решили выбрать выпечку. Сама студия оборудована в помещении городского детского центра "Домовёнок". На средства гранта закупили необходимое кухонное оборудование и посуду.

«Этот прекрасный проект расширяет возможности для реабилитации и социализации особенных детей, - отметил руководитель направления фонда «Милосердие» Сергей Разбирин, - Процесс обучения объединяет ресурсы подростков-волонтеров, педагогов и родителей. Сформированные навыки самообслуживания и взаимопомощи дают участникам проекта чувство уверенности в своих силах и создают почву для адаптации к самостоятельной жизни».

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Занятия в кулинарной студии проходят практически в домашней обстановке с использованием настоящей бытовой техники, мебели и посуды, которые можно найти на любой кухне. Программа рассчитана на обучение детей в малых группах, что позволяет уделять больше внимание каждому ребенку. Осваивать премудрости кулинарии ребятам с особыми потребностями будут помогать старшие наставники и подростки-волонтеры.

Посещая кулинарную студию, особенные ребята будут не только развивать и совершенствовать навыки самообслуживания и приготовления пищи, но и учиться сотрудничеству, общению, взаимопомощи и заботе о других. Участие в проекте поможет решить и ряд вопросов, которые сложно освоить в домашней обстановке. Например, научит детей правилам и нормам поведения в общественных местах.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

VK

Telegram

Одноклассники