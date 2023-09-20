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Общество20 сентября 2023 10:25

Сразу пять работников НЛМК в числе лучших машиностроителей Липецкой области

Лучшего токаря, фрезеровщика, слесаря, сварщика и контролера ОТК выбрали накануне Дня машиностроителя
Фото пресс-службы НЛМК

Фото пресс-службы НЛМК

Пять сотрудников Новолипецкого металлургического комбината заняли призовые места в областном конкурсе профессионального мастерства. Лучшего токаря, фрезеровщика, слесаря, сварщика и контролера ОТК выбрали накануне Дня машиностроителя.

В конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие 45 представителей из 12 предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей региона. Площадками для испытаний стали Липецкий политехнический техникум и Липецкий индустриально-строительный колледж.

Конкурсанты выполняли задания, включающие теоретическую и практическую части. Сотрудники Новолипецкого металлургического комбината проявили себя в каждой из пяти номинаций. Владимир Акульшин стал лучшим среди слесарей. Денис Петухов занял второе место в номинации «Сварщик», Алеся Лунина - вторая среди лучших контролеров ОТК. Фрезеровщик НЛМК Иван Корчагин занял третье место в конкурсе, Николай Касимов также на третьем месте среди токарей.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости НЛМК