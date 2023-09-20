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Общество20 сентября 2023 9:12

Липецкие краеведы нашли останки четырех человек рядом с Шатиловским концлагерем

Работники краеведческого музея сообщили стражам порядка о массовом захоронении времен Великой Отечественной
Алина ПАЛАГИНА
фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

Фото: с сайта

Сотрудники Липецкого краеведческого музея нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Воловском районе. Во время экспедиции археологи обнаружили останки четырех человек. Поисковые работы проходили рядом с Шатиловским концлагерем. Специалисты предполагают, что в могильной яме лежат его узники.

Работники музея узнали о предполагаемом захоронении от жителей деревни Ивановка, которая ранее называлась Шатиловкой. Оккупация застала Веру и Виталия Еременских детьми. Однако семья хорошо помнит страшные годы. Они рассказали, что часто слышали стоны раненых и звуки расстрелов по ночам. По их словам, в Шатиловском лагере держали пленных красноармейцев и мирных жителей.

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

Фото: с сайта

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

Фото: с сайта

– Воловская земля была одной из первых среди других районов в границах современной Липецкой области, куда ступила нога фашистского солдата, – отметили в музее. – Оккупация длилась 223 дня и была самой продолжительной. Жители здесь сполна испытали на себе все ужасы войны.

О находке сообщили правоохранителям и районной администрации. На место прибыли полицейские, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Стражи порядка провели эксгумацию и отправили останки в судебно-криминалистическую лабораторию.

– Практически на всех останках присутствуют следы тяжелых увечий, полученных при жизни, – сообщили в социальных сетях музея. – Вероятно, эти травмы могли быть следствием жестокого обращения гитлеровцев. Точная информация будет доступна только после проведения необходимых экспертиз.

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея

Фото: с сайта

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