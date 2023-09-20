Липецкие краеведы нашли останки четырех человек рядом с Шатиловским концлагерем

фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея
Фото: с сайта
Сотрудники Липецкого краеведческого музея нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Воловском районе. Во время экспедиции археологи обнаружили останки четырех человек. Поисковые работы проходили рядом с Шатиловским концлагерем. Специалисты предполагают, что в могильной яме лежат его узники.
Работники музея узнали о предполагаемом захоронении от жителей деревни Ивановка, которая ранее называлась Шатиловкой. Оккупация застала Веру и Виталия Еременских детьми. Однако семья хорошо помнит страшные годы. Они рассказали, что часто слышали стоны раненых и звуки расстрелов по ночам. По их словам, в Шатиловском лагере держали пленных красноармейцев и мирных жителей.
фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея
Фото: с сайта
фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея
Фото: с сайта
– Воловская земля была одной из первых среди других районов в границах современной Липецкой области, куда ступила нога фашистского солдата, – отметили в музее. – Оккупация длилась 223 дня и была самой продолжительной. Жители здесь сполна испытали на себе все ужасы войны.
О находке сообщили правоохранителям и районной администрации. На место прибыли полицейские, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Стражи порядка провели эксгумацию и отправили останки в судебно-криминалистическую лабораторию.
– Практически на всех останках присутствуют следы тяжелых увечий, полученных при жизни, – сообщили в социальных сетях музея. – Вероятно, эти травмы могли быть следствием жестокого обращения гитлеровцев. Точная информация будет доступна только после проведения необходимых экспертиз.
фотография из социальных сетей Липецкого областного краеведческого музея
Фото: с сайта
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