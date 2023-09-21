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Общество21 сентября 2023 9:04

Кинологи предлагают жителям Липецка придумать кличку для щенка немецкой овчарки

Автора лучшего имени познакомят со служебными собаками
Алина ПАЛАГИНА
Липецкие правоохранители ищут имя для щенка немецкой овчарки

Липецкие правоохранители ищут имя для щенка немецкой овчарки

Фото: принтскрин видео.

В Липецке кинологи запустили акцию «Ищу имя!». Горожанам предлагают придумать кличку для щенка породы немецкой овчарки. Мальчику почти исполнилось два месяца, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В будущем четвероногий малыш станет служебной собакой и начнет помогать в серьезной работе правоохранителей.

Пока хвостатый товарищ привыкает к новому месту. Щенок постоянно находится рядом с мамой по имени Ори и специалистами. Тренировки можно будет начать через четыре месяца. Юный страж порядка часто гуляет на специальном манеже вместе с остальными собаками. Кинологи внимательно следят за питанием и здоровьем новичка.

Варианты просят оставлять в комментариях под постом в социальных сетях регионального УМВД. Акция продлится до 1 октября. Сотрудники центра отберут несколько кличек. Затем с помощью жеребьевки определят победителя.

Автору выбранного имени проведут экскурсию в центре кинологической службы и устроят фотосессию с героем конкурса. Также горожанин сможет познакомиться с другими служебными собаками.

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