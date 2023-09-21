Кинологи предлагают жителям Липецка придумать кличку для щенка немецкой овчарки

Липецкие правоохранители ищут имя для щенка немецкой овчарки Фото: принтскрин видео.

В Липецке кинологи запустили акцию «Ищу имя!». Горожанам предлагают придумать кличку для щенка породы немецкой овчарки. Мальчику почти исполнилось два месяца, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В будущем четвероногий малыш станет служебной собакой и начнет помогать в серьезной работе правоохранителей.

Пока хвостатый товарищ привыкает к новому месту. Щенок постоянно находится рядом с мамой по имени Ори и специалистами. Тренировки можно будет начать через четыре месяца. Юный страж порядка часто гуляет на специальном манеже вместе с остальными собаками. Кинологи внимательно следят за питанием и здоровьем новичка.

Варианты просят оставлять в комментариях под постом в социальных сетях регионального УМВД. Акция продлится до 1 октября. Сотрудники центра отберут несколько кличек. Затем с помощью жеребьевки определят победителя.

Автору выбранного имени проведут экскурсию в центре кинологической службы и устроят фотосессию с героем конкурса. Также горожанин сможет познакомиться с другими служебными собаками.

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