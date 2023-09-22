Фонд «Милосердие» помогает обучить молодежь навыкам оказания первой помощи

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Его поддержал благотворительный фонд "Милосердие" и выделил грант программы «Стальное дерево».

Волонтерский проект общественников Союза женщин Липецкой области помогает научить молодежь преодолевать психологический барьер и страх перед потерявшим сознание человеком. Профессиональные инструкторы медицинского центра "Липецк-Неотложка" обучают ребят, как проводить сердечно-легочную реанимацию и накладывать жгут для остановки кровотечения. Студенты узнают, что делать, если человек подавился, получил ожог или отморожение.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

«Своевременная первая помощь может спасти жизнь пострадавшего, - комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. - В большинстве экстренных ситуаций фактор времени начала оказания помощи является ключевым. Помочь пострадавшему до прибытия скорой сможет только человек, обученный практическим приемам первой помощи».

Квалифицированные специалисты медцентра уже провели тренинги в колледже искусств, металлургическом колледже, техникуме сервиса и дизайна, колледже транспорта и дорожного хозяйства, институте кооперации и филиале Финансового университета. Ребят обучали приемам первой помощи, вместе разбирали примеры из собственной жизни и практики, смотрели видеоролики с экстремальными ситуациями, запоминали алгоритм действий на учебном тренажере.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Впереди у волонтеров занятия еще в более 20 школах, техникумах и вузах.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

VK

Telegram

Одноклассники