Игорь Артамонов: В Липецкой области почти завершилась уборка зерновых

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Ход уборочной в Липецкой области обсудили на еженедельном совещании у губернатора региона Игоря Артамонова. С докладом выступил вице-губернатор Игорь Кремнев. Он рассказал, что Липецкая область практически завершила уборку зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 3,35 млн тонн с общей площади более 700 тыс. гектаров. Пшеницы собрано 2,3 млн тонн. Ячменя более 800 тыс. тонн.

Рекордные урожаи по гороху. В этом году с одного гектара наши аграрии собирают на 10 центнеров больше, чем обычно. Горох в Липецкой области рассматривается как перспективная культура — планируется постройка завода по его глубокой переработке.

«Хотелось бы выразить благодарность Липецким работникам сельского хозяйства. Которые, не жалея себя, круглосуточно трудятся в полях. Благодаря вам у нас будет достаточно хлеба, картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы и других культур. Спасибо вам», - сказал Игорь Артамонов.

Осталось обмолотить 70 тыс. гектаров под кукурузой на зерно. К ее уборке аграрии региона приступят в ближайшие дни. Вместе с уборкой урожая аграрии Липецкой области сеют озимые. Посеяно уже более 285 тыс. гектаров, это 80% от плана.