Связь Tele2 появилась еще в 5 населенных пунктах Липецкой области

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Оператор в рамках реализации федеральной программы Минцифры и «Ростелекома» по устранению цифрового неравенства на малонаселенных территориях помог обеспечить доступом к качественным голосовым услугам и высокоскоростному мобильному интернету жителей 5 малых населенных пунктов Липецкой области.

Tele2 продолжает расширение зоны охвата сети в отдаленных районах Липецкой области. За лето 2023 года доступ к качественным услугам связи и современным цифровым сервисам получили более 1500 жителей 5 малых населенных пунктов: деревни Княжная и села Васильевка Воловского района, села Жерновное Долгоруковского района, а также сел Малинино и Синдякино Хлевенского района. Ранее данные населенные пункты не входили в зону покрытия ни одного оператора.

Сеть 4G/LTE появилась в рамках программы Минцифры и группы компаний «Ростелеком» по обеспечению мобильной связью небольших поселений, где проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«Мы считаем очень важным в равной степени обеспечить доступ к качественным услугам связи и современным цифровым сервисам жителям крупных городов и небольших сел и деревень. Tele2 имеет большой опыт в проектировании сотовых сетей и не первый год принимает участие в работе по расширению зоны покрытия на отдаленных и малонаселенных территориях Липецкой области. Приятно, что все больше жителей региона получают возможность общаться с близкими по мобильному телефону и видеосвязи, а также пользоваться современными интернет-сервисами для решения большого спектра задач, от получения государственных услуг, возможности дистанционного обучения, до развлекательного контента».

Всего с начала 2023 года доступ к качественным услугам связи и современным цифровым сервисам получили жители 16 малонаселенных поселков, сел и деревень, расположенных в Воловском, Грязинском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Задонском, Лебедянском, Липецком, Хлевенском и Чаплыгинском районах Липецкой области.

Программа строительства будет продолжена и в следующем году. Итоги голосования и перечень населенных пунктов будут опубликованы на сайте Минцифры РФ.

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