«Работаем, чтобы кормить страну»

Александр Тихонравов из Добринского района Липецкой области работает в сельском хозяйстве уже около 17 лет. Мужчина продолжает семейное дело, которое начинали его родители и в другой роли себя не видит. В будущем, рассчитывает Александр, эстафету подхватят и его дети.

Сельское хозяйство — непростая сфера, так всегда было, но мы к такому труду привыкли, умеем и любим работать на земле, — рассказывает Александр. — Все для того, чтобы кормить страну. Это же должен кто-то делать!»

Владелец хозяйства признаётся, что сейчас труд земледельцев значительно облегчает современная техника. Вот уже много лет ИП Тихонравовой (мама нашего героя) сотрудничает с компанией Ростсельмаш.

Всё началось с покупки первого комбайна «ДОН» от Ростсельмаш, — рассказывает аграрий. — Позже парк техники в нашем хозяйстве постоянно обновлялся и расширялся, именно за счет агромашин отечественного производителя. Периодически появлялись новые современные модели. В будущем рассчитываем использовать и электронные опции Ростсельмаш, которые ещё больше облегчат труд механизаторов и оптимизируют работу. На сегодняшний день в нашем хозяйстве есть зерноуборочные комбайны ACROS, TORUM, которые отлично зарекомендовали себя в работе – мощные, эргономичные, комфортные. А около двух лет назад мы приобрели трактор 2400.

По словам Александра, универсальный 2400 в хозяйстве задействуют практически во всех видах работ, причем не только сугубо полевых — даже для транспортировки воды. Из плюсов машины Александр выделяет хороший радиус разворота, лёгкость в управлении и способность работать со всеми видами прицепного оборудования. Но особенно радует сельхозпроизводителя экономичность техники: трактор потребляет немного топлива при высокой производительности, что в итоге напрямую влияет на общую рентабельность. Кроме того, работают механизаторы в комфортной кабине. Здесь прекрасная обзорность, удобно расположенные органы управления и кресло, шумоизоляция, кондиционер — одним словом есть все условия для качественной и производительной работы.

На сегодняшний день в ИП Тихонравова обрабатывают порядка 1 тысячи гектаров земли, в основном занимаясь выращиванием зерновых. Аграрий признаётся, что этот год стал для него тяжёлым из-за непредсказуемых погодных условий.

- Наше хозяйство находится в зоне рискованного земледелия. Это означает, что сельхозпроизводители никогда не знают, с чем столкнутся: то с морозами, то с проливными дождями. Непредсказуемость погоды — наш постоянный спутник. Знаете, как у нас говорят? "Заниматься сельским хозяйством в этом регионе — всё равно что играть в рулетку. Можно выиграть, а можно и проиграть". Так что риск и непредсказуемость — наши постоянные спутники», — говорит Александр.

И тем не менее посевная, сроки старта которой из-за сильных дождей сильно сдвинулись, в ИП Тихонравовых началась и активно продолжается. Техника и люди в поле практически круглосуточно — всё для того, чтобы нагнать упущенное время.

В таких нестандартных условиях сельхозпроизводителям очень помогает техника Ростсельмаш, которая не раз доказывала свою эффективность и надёжность при выполнении самых сложных задач.

Татьяна Юрьева

