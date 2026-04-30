Владимир Сериков: Елец – это не только историческая изюминка России, но ещё и спортивный центр нашего региона

Город молодежи-2026 на день стал спортивной столицей области. В Город воинской славы приехали именитые спортсмены – победители и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и России, знаменитые бодибилдеры и спортивные блогеры, участники шоу «Титаны».

Спортивный праздник в Ельце состоялся при поддержке Липецкого областного Совета депутатов. Он включал в себя, как спортивную, так и социальную составляющие.

- Наши гости – спортсмены, чемпионы, лидеры общественного мнения. Они олицетворяют не только здоровый образ жизни и победы. Но и то, что через преодоление можно найти себя, своё предназначение, - отметил спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков. – Елец – это не только Город воинской славы, историческая изюминка России, Город молодёжи, но ещё и спортивный центр нашего региона.

В Ельце гости провели мастер-классы и тренировки для юных спортсменов, детей участников-спецоперации, ребят из многодетных семей. Также состоялся товарищеский турнир по мини футболу. Он завершился со счётом 9:7 в пользу сборной Липецкой области, ворота которой по традиции защищал председатель регионального парламента Владимир Сериков. Капитаном нашей команды также традиционно был губернатор региона Игорь Артамонов.

- Для ребят, которые вживую увидели настоящих олимпийских чемпионов, спортсменов, достигших больших высот, - это большой стимул вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и своими достижениями прославлять свой регион и страну, - подчеркнул глава области.

Основной площадкой турнира стал один из самых крупных и современных спортивных комплексов в области - Дворец спорта имени Александра Петрова. Он открыт в прошлом году. Здесь 3 зала: универсальный для баскетбола, волейбола и мини-футбола, гимнастический, и для борьбы. Так же есть тренажёрный зал и игровая комната.

- День прошёл очень хорошо, мы увидели удивительный город Елец, позанимались с детьми, зарядили их энергией, которая поможет им побеждать, - сказала четырёхкратный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, Европы и России, гимнастка Мария Пасека.

Помимо этого, гости, депутаты, участники спортивного мероприятия побывали в реабилитационном Центре «Седьмой лепесток», провели с воспитанниками автограф-сессию, вручили подарки и средства для реабилитации.