В липецком филиале «Россети Центр» прошло совещание по профилактике производственного травматизма

В филиале «Россети Центр» — «Липецкэнерго» под руководством исполняющего обязанности директора филиала Алексея Савостина состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам профилактики производственного травматизма и усиления контроля за соблюдением норм охраны труда.

В онлайн мероприятии приняли участие руководители технического блока и сотрудники районов электрических сетей.

В ходе обсуждения руководитель филиала подчеркнул, что обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья персонала являются приоритетными задачами предприятия. Отдельно была отмечена необходимость строгого соблюдения регламентов производственной безопасности.

По итогам совещания определены первоочередные задачи по совершенствованию работы в области охраны труда и снижению уровня производственного травматизма, а также разработан комплекс дополнительных профилактических мероприятий. В их число вошли как локальные меры —детальный разбор с персоналом случаев травматизма за последние четыре года, — так и централизованные: повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников в области охраны труда.