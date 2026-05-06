«Россети» накануне Дня Победы перешли на усиленный режим работы

Даны поручения усилить контроль за работой инфраструктуры, безопасностью энергообъектов и персонала.

Отмечено, что особое внимание должно уделяться регионам с высокими рисками внешних воздействий и сложной пожароопасной обстановкой. В настоящее время особый противопожарный режим установлен в 37 субъектах РФ, на территории которых работают «Россети». При этом в Туве и отдельных муниципальных образованиях Еврейской автономной области и Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации. В преддверии праздников энергетики провели профилактические мероприятия. В районах с высокими рисками природных пожаров проложены минерализованные полосы вдоль линий электропередачи и выполнена опашка территорий подстанций.

Также в ходе штаба обсуждалось прохождение паводкового периода. Отмечено, что наиболее сложная паводковая обстановка сейчас фиксируется в Волгоградской, Астраханской и Томской областях. Энергетики проводят внеочередные осмотры подтопляемых участков с применением специальной техники и плавсредств.

В целом по стране для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены свыше 10,6 тыс. бригад – 53 тыс. специалистов и 27 тыс. единиц спецтехники. Энергетики осуществляют информационное взаимодействие с подразделениями МЧС России, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.