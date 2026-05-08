Юноармейцы побывали на экскурсии в «Липецкэнерго»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Сотрудники компании познакомили ребят с работой энергетического комплекса региона. Школьники увидели центр управления сетями и узнали, как обеспечивается бесперебойное электроснабжение Липецкой области. Специалисты рассказали о специфике отрасли, важности профессии энергетика и напомнили о правилах безопасности.

Важной частью программы стало посещение музея «Липецкэнерго». Экспозиция наглядно демонстрирует историю электрификации региона через документы и уникальные экспонаты.

Такие мероприятия помогают школьникам познакомиться с инженерными специальностями и сделать осознанный выбор будущей профессии.